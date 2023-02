Grossbank im Umbruch – Bericht über Finma-Anfrage drückt CS-Aktie auf Rekordtief Die Schweizer Finanzmarktaufsicht sieht laut Reuters bei Äusserungen des Credit-Suisse-Verwaltungsratschefs Axel Lehmann im Dezember 2022 zu den Kundengeldern Klärungsbedarf.

Eine neue Hiobsbotschaft hat die Aktien der Credit Suisse auf ein Rekordtief gedrückt. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters über eine Anfrage der Finanzmarktaufsicht Finma zu Kundengeld-Abflüssen bei dem Institut trennten sich Anleger am Dienstag von ihren Credit-Suisse-Titeln. Die Anteile der krisengeplagten Schweizer Grossbank sackten in der Spitze um mehr als fünf Prozent auf 2.60 Fr. ab und markierten damit einen neuen Tiefststand. Die Credit Suisse war damit der grösste Verlierer sowohl unter den Schweizer Bluechips als auch unter den europäischen Finanzdienstleistungswerten.

Die Finma hat nach Aussage von Insidern das Bankhaus wegen Äusserungen von Verwaltungsratschef Axel Lehmann zu den Abflüssen von Kundengeldern kontaktiert. Die Behörde wolle klären, was der Wissensstand von Lehmann war, als er Anfang Dezember sagte, dass die Abflüsse von verwalteten Vermögen zum Erliegen gekommen seien, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen Reuters. Danach waren aber nochmals Milliarden von dem krisengeplagten Institut abgezogen worden.

Die Luzerner Kantonalbank sieht in der Anfrage der Finma einen weiteren Tiefschlag für die Bank, auch wenn es sich nicht um eine formelle Untersuchung der Behörde handle. «War Axel Lehmann ungenügend informiert oder hat er die Sache bewusst schöngeredet?», erklärte Analyst Daniel Bosshard. «Wie auch immer – ein unrühmliches Kapitel mehr in der Geschichte der Credit Suisse.»

Wegen Zweifeln an der finanziellen Verfassung der Credit Suisse zogen Kunden im vierten Quartal 2022 netto 110,5 Mrd. Fr. ab. Das kam für die Bank zu einem heiklen Moment. Nach einer Kette von Fehlschlägen und Skandalen ist der seit Sommer amtierenden Konzernchef Ulrich Körner dabei, das Institut grundlegend umzubauen. Die Abflüsse sind daher ein Rückschlag bei diesem Vorhaben. Ziehen Kunden Geld in grossem Stil ab, ist das oftmals ein Ausdruck von Misstrauen. Sehr hohe Abflüsse können ein Geldhaus zudem in Liquiditätsengpässe bringen. Die Credit Suisse fuhr 2022 in einem der schwächsten Geschäftsjahre ihrer 167-jährigen Geschichte einen Verlust von 7,3 Mrd. Fr. ein.

