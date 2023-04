Das ist die Essenz der Demokratie: friedliches Abwählen einer Regierung. So eben geschehen in Finnland, wo Ministerpräsidentin Sanna Marin von den Sozialdemokraten anscheinend ihr Amt an den Konservativen Petteri Orpo abgeben muss. Die glamouröse Marin war im Ausland offenbar populärer als zu Hause, ein typisches Medienphänomen.

Finnische Politik bewegt die Finnen, nicht die Welt – doch während Marins Amtszeit richteten sich die Scheinwerfer eben doch auf Helsinki: Am 12. Mai vergangenen Jahres, elf Wochen nach Russlands Überfall auf die Ukraine, erklärten sie und Staatspräsident Sauli Niinistö gemeinsam, Finnland wolle der Nato beitreten Zwei Tage darauf schloss sich ihre Partei diesem Begehren an. Am 18. Mai wurde das Beitrittsgesuch in Brüssel überreicht. Nun ist Finnland der 31. Nato-Staat.

Für Finnland selbst, für den in die Nato strebenden Nachbarn Schweden und die europäische Sicherheitsarchitektur überhaupt ist dieser Kurswechsel epochal. Er wird mit Marins Namen verbunden bleiben. Auch dass sie weniger zu Pazifismus und Gesäusel neigt als viele Linke (und andere!) weiter südlich, sondern zu ­nüchternem Klartext, soll in Erinnerung bleiben: Europas Streitkräfte seien zu schwach, ohne die USA gehe es nicht, die Ukraine müsse vorbehaltlos unterstützt werden, Europas wirtschaftlicher Flirt mit Moskau und der Kauf russischer Energie seien falsch gewesen – derlei vernimmt man immer noch nicht überall gerne.

Neutralität nützt nichts mehr

Für Finnland ist der Beitritt zur Allianz der allerletzte Schritt weg von der legendären Finnlandisierung. Während des Kalten Krieges blieb Finnland (das von Russland 1939 überfallen worden war und sich so beherzt wehrte wie heute die Ukraine) strikt neutral und vermied alles, was den ungemütlichen grossen Nachbarn hätte reizen können. Wirtschaftlich baute Finnland die Kontakte sowohl nach Osten wie nach Westen aus und entwickelte sich innenpolitisch zur nordeuropäischen Wohlfahrtsdemokratie. Das war die Epoche des legendären Staatspräsidenten Urho Kekkonen, der noch als Untertan des Zaren zur Welt gekommen war und der die Launen der Moskowiter zu lesen wusste.

Erst 1989, im Jahr des Mauerfalls, trat Finnland in den harmlosen Europarat ein, 1995 dann, strategisch schon weit ­bedeutsamer, in die Europäische Union. Zudem ist Finnland seit ihrer Einrichtung Teil der Eurozone.

Am Kernbestand der Neutralität – Bündnisfreiheit, keine fremden Stützpunkte – als sicherheitspolitischem Instrument hielt Helsinki dagegen fest. Wie auch in Stockholm galt die Devise, damit zu Ruhe und Stabilität in Nordeuropa beizutragen, im eigenen und im allgemeinen Interesse. Ohne Not sollte daran nicht ­gerüttelt werden. Doch nun herrscht Not, und Putin hat sich mit seinem Krieg die Nato an die Nordwestgrenze geholt: das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen eben.

Freilich dürfte die Geschichtsschreibung mit Helsinkis West-Wende dereinst eher den bürgerlichen Staatschef Niinistö in Verbindung bringen als die vor der Ablösung stehende Premierministerin. Der Präsident der Republik Finnland hat nicht bloss repräsentative Aufgaben, sondern erhebliche Befugnisse besonders in der Aussen- und der Verteidigungspolitik. Zudem wird er direkt vom Volk auf sechs Jahre gewählt, was ihm nach innen und aussen grosse Legitimität verleiht.

Resolut statt redselig

Niinistö gehört zu der in schwatzhafteren Gefilden Europas vermutlich schon verendeten Spezies des Politikers, der wenig redet, doch viel sagt – und tut, was er sagt. Im Schicksalsmonat Mai 2022 trat er neben dem damaligen britischen Premier Boris Johnson auf (der lebenden Antithese, quasi) und legte Helsinkis Entschluss knapp und klar dar. Niinistö schloss mit folgenden Worten an Putin: «You caused this. Look at the mirror.»

Vielleicht müsste die Schweiz auch mal in den Spiegel schauen, in Sachen Neutralität namentlich. Vielleicht müsste sie nicht nur finnische Eishockeyprofis «importieren», sondern auch ein paar wortkarge, abgeklärte Profis der Staatskunst.

