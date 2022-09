Schweizer Aktienmarkt – Firmen schütten über 50 Mrd. Fr. aus Die an der Schweizer Börse kotierten Unternehmen haben für das vergangene Geschäftsjahr mehr Dividenden als im Vorjahr ausgeschüttet.

Die kumulierte Bilanzsumme aller 167 im SPI gelisteten und nicht im Finanzbereich tätigen Unternehmen betrug 871 Mrd. Fr. Bild: Gabriele Putzu/Ti-Press/Keystone

Schweizer Börsenfirmen schütteten vergangenes Jahr mehr Geld aus als im Vorjahr. Zudem nahmen sie mehr Fremdkapital auf

Die an der Schweizer Börse kotierten Unternehmen haben für das Geschäftsjahr 2021 mehr als 50 Milliarden Franken aus Kapitaleinlagen, über Nennwertreduktionen oder als Dividenden ausgeschüttet. Das sind knapp 3 Milliarden mehr als im Vorjahr, in dem allerdings die Ausschüttungen coronabedingt etwas zurückgingen.

Weil die Aktienkurse Ende 2021 allerdings rund 20% höher standen als im Vorjahr, ergab sich am Ende eine tiefere relative Dividenden- und Kapitalrückzahlungsrendite von 2,41%. Sie markiert gemäss der am Donnerstag veröffentlichen Finanzierungs- und Treasurystudie der Hochschule Luzern (HSLU) einen neuen Tiefststand.

Die kumulierte Bilanzsumme aller 167 im SPI gelisteten und nicht im Finanzbereich tätigen Unternehmen betrug 871 Mrd. Fr. Davon waren laut der Studie 43,9% oder gut 380 Mrd. Fr. Eigenkapital der Konzerne. 56,1% belief sich auf Fremdkapital.

Die verzinslichen Verbindlichkeiten nahmen in den Jahren 2012 bis 2021 um 45,8% auf total 245 Mrd. Fr. zu. Das entspricht einer Zunahme um 77 Mrd. Fr. Im Vergleich mit dem Vorjahr bedeutet das laut den Autoren, dass das verzinsliche Fremdkapital 2021 um 9% angestiegen ist. Dies führen sie auf die im vergangenen Jahr noch tiefen Zinsen zurück.

Mit der Zunahme an verzinslichem Fremdkapital stieg die Nettoverschuldung seit 2012 um 30,2% an. Der Median des Nettoverschuldungsgrads, also die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Betriebsgewinn (Ebitda), verbesserte sich jedoch von 0,49x im Jahr 2012 auf 0,38x im Jahr 2021. Im ersten Coronajahr hatte sich dieser auf 0,68x belaufen.

AWP

