Jahreszahlen – Firmenich steigert Umsatz und Betriebsgewinn Der Aromen- und Parfumhersteller verbessert sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 vor allem wegen der Preiserhöhungen.

Auch Firmenich ist im schwierigeren Umfeld nicht ungeschoren davongekommen. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Der Aromen- und Parfumhersteller Firmenich hat im ersten Halbjahr 2022/23 den Umsatz gesteigert. Höhere Rohstoff- und Energiepreise drückten aber auf die Profitabilität. Der Zusammenschluss mit dem niederländischen Chemiekonzern DSM soll derweil in den nächsten zwei Monaten abgeschlossen werden.

«Das Schlimmste liegt hinter uns», kommentierte Firmen-Chef Gilbert Ghostine am Donnerstag die Zahlen im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Er sprach damit die Corona-Krise, den Krieg in der Ukraine und die weltweite Rezession an.

Der Umsatz stieg im ersten Semester des verschobenen Geschäftsjahres (Juli bis Dezember) um 10,5% auf 2,44 Mrd. Fr. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 11,5%.

Ghostine begründet den Zuwachs mit dem Gewinn von Marktanteilen. Mit einem Wachstum von 20% habe insbesondere die Luxusparfümerie stark abgeschnitten, aber auch das Lebensmittelgeschäft sei mit plus 16% stark gewachsen.

Inflation drückt Profitabilität

Das krisengeplagte Umfeld hinterliess aber auch beim Genfer Konzern Spuren. Besonders die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise, aber auch Währungseffekte schlugen sich negativ auf die Profite nieder.

Dank Preiserhöhungen sei es aber dennoch gelungen, den Betriebsgewinn (Ebitda) um 7,3% auf 440 Mio. Fr. zu steigern, so Firmenich. Die entsprechende Marge sank dennoch um 2,5 Prozentpunkt auf 18,0%.

DSM-Fusion auf Kurs

Das Management will weiter mit Preiserhöhungen die Auswirkungen der Inflation auf die Margen abmildern. Einen konkreten Ausblick auf das laufende Jahr 2023 gab der Aromen- und Parfumhersteller aber nicht ab.

Mit Blick auf den im Mai 2022 angekündigte Fusion mit der niederländischen DSM-Gruppe sieht der Firmenlenker keine Hindernisse mehr, nachdem die Aktionäre zu 99,98% ihre Zustimmung gegeben haben. Er rechnet damit, dass der Zusammenschluss in den kommenden zwei Monaten vollzogen wird.

AWP

