US-Bankenkrise – First Republic Bank wird an JPMorgan verkauft Der staatliche Einlagensicherungsfonds FDIC hat nach eigenen Angaben dem Verkauf der Vermögenswerte der in Not geratenen Bank an JPMorgan zugestimmt.

First Republic ist bereits dritte US-Bank, die in jüngerer Zeit in Existenznot geraten ist, weil Kunden ihre Einlagen massenhaft abgezogen haben. Bild: Jeff Chiu/AP Photo/Keystone

Zum dritten Mal innerhalb von nur zwei Monaten ist in den USA eine grössere Bank in die Knie gegangen: Die ins Wanken geratene First Republic Bank wird in einer Art Notübernahme an die Konkurrentin JPMorgan Chase verkauft. Das teilten die US-Aufsichtsbehörden am Montag mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Vor der First Republic waren im März bereits bei der Silicon Valley Bank und der Signature Bank die Reissleinen gezogen worden, nachdem auch hier Kunden Milliarden Dollar an Einlagen abgezogen hatten. Das hatte Angst vor einer neuen Bankenkrise geschürt, zumal in Europa auch Credit Suisse dramatisch ins Straucheln geriet und nun in einer milliardenschweren Rettungsaktion durch die Konkurrentin UBS übernommen wird.

Die First Republic geriet in den Strudel der Entwicklungen. Nachdem das in San Francisco ansässige Institut vergangene Woche dann einen Einlagenabfluss von mehr als 100 Mrd. $ im ersten Quartal offenlegte, trat die Aktie einen regelrechten Sturzflug an.

US-Finanzministerium: Bankensystem bleibt solide

Als Zwangsverwalter der First Republic fungiert nun zunächst der staatliche Einlagensicherungsfonds FDIC. Dieser rechnet nach eigenen Angaben damit, dass Kosten von etwa 13 Mrd. $ anfallen werden. Das US-Finanzministerium begrüsste die Entwicklung. «Das Bankensystem bleibt solide und widerstandsfähig.» Die Amerikaner sollten zuversichtlich sein, dass ihre Einlagen sicher seien, und dass das Bankensystem in der Lage sei, «seine wesentliche Funktion der Kreditvergabe an Unternehmen und Familien zu erfüllen».

Der FDIC hatte Insidern zufolge zum Wochenschluss eine Verschlechterung der Lage bei der First Republic festgestellt. Die Regulierungsbehörden leiteten nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen eine Auktion ein. Neben JPMorgan reichten demnach bis Sonntag mehrere Interessenten Gebote ein, darunter die PNC Financial Services Group und die Citizens Financial Group.

Den Zuschlag erhielt JP Morgan Chase. «Unsere Regierung hat uns und andere eingeladen, uns zu engagieren, und das haben wir getan», erklärte JPMorgan-Chef Jamie Dimon. Sein Institut übernimmt von der First Republic Kredite im Wert von 173 Mrd. $, Wertpapiere über 30 Mrd. $ und Einlagen von 92 Mrd. $.

JPMorgan erwartet nach der Transaktion einen Einmalgewinn nach Steuern von etwa 2,6 Mrd. $. Die geschätzten Restrukturierungskosten von 2 Mrd. $ nach Steuern, die in den nächsten 18 Monaten wahrscheinlich anfielen, seien darin nicht widergespiegelt. Die 84 Filialen der First Republic in acht Bundesstaaten sollen als Filialen der JPMorgan Chase Bank betrieben werden. JPMorgan ist seit 2021 auf Akquisitionstour. Das Geldhaus hat mehr als 30 Unternehmen in Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 5 Mrd. $ erworben.

REUTERS

