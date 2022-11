Bewertung der Bonität – Fitch bestätigt Leonteq-Rating Die langfristige Bonitätseinstufung des Finanzdienstleister ist von der Ratingagentur Fitch mit BBB bewertet worden. Die Bewertung widerspiegle die angemessene Kapitalausstattung des Anbieters für strukturierte Produkte.

Die Vorwürfe, Leonteq Leonteq habe möglicherweise Geldwäscherei und Steuerhinterziehung zugelassen, wirkten nicht negativ auf den Ruf des Unternehmens. Bild: Steffen Schmidt/Keystone

Die Ratingagentur Fitch hat für den Finanzdienstleister Leonteq die langfristige Bonitätseinstufung mit «BBB-» bekräftigt. Auch der Ausblick lautet weiterhin «positiv».



Die Bewertung widerspiegle die angemessene Kapitalausstattung des Anbieters für strukturierte Produkte, heisst es in einer Mitteilung der Ratingagentur vom Montagabend. Leonteq verfüge über eine wachsende Kapitalbasis, ein solides Risiko- und Liquiditätsmanagement sowie ein moderates und gut verwaltetes Kreditrisiko. Auch sei die Ertragsbasis recht robust.



Indes hätten nach Ansicht von Fitch die in einem Medienartikel erhobenen Vorwürfe - über Mängel in der Geldwäschebekämpfung und bei den internen Kontrollen von Leonteq - bisher keine wesentlichen Auswirkungen auf den Ruf oder das Geschäft des Unternehmens gehabt, heisst es weiter. Sollte sich das ändern, könnte das allerdings ein Faktor sein, welcher die Bewertung möglicherweise negativ beeinflussen könnte.



Die «Financial Times» hatte vor rund drei Wochen unter Berufung auf Whistleblower geschrieben, Leonteq habe möglicherweise Geldwäscherei und Steuerhinterziehung zugelassen. Das Unternehmen selbst weist die Vorwürfe «entschieden» zurück.

AWP

