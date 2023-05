US-Schuldenstreit – Fitch könnte US-Bonität herabstufen Die Ratingagentur prüft, ob sie dem amerikanischen Staat wegen des Streits um die Anhebung der Schuldengrenze die Bestnote entzieht. Eine Herabstufung könnte heftige Folgen für den Aktienmarkt haben. Valentin Ade , New York

US-Präsident Joe Biden und Republikaner-Chef Kevin McCarthy geben sich optimistisch, einen Kompromiss um die Anhebung der Schuldenobergrenze zu finden. Bild: Alex Brandon, File/AP Photo via Keystone

Fitch könnte den USA die Bestnote entziehen. Das teilte die Ratingagentur in der Nacht auf Donnerstag mit. Aufgrund des Streits der Parteien in Washington um die Anhebung der Schuldenobergrenze, will Fitch ihre Einschätzung der US-Kreditwürdigkeit überprüfen mit Aussicht auf einen negativen Entscheid.

Dieser Schritt «spiegelt eine zunehmende politische Parteilichkeit wider, die trotz des schnell näher rückenden X-Datums eine Lösung zur Anhebung oder Aussetzung der Schuldengrenze verhindert», schreibt die Ratingagentur.

Es droht der Zahlungsausfall

Das sogenannte X-Datum liegt Anfang Juni. Dann soll laut US-Finanzministerin Janet Yellen der amerikanischen Regierung das Geld ausgehen, um staatliche Verbindlichkeiten wie den Schulddienst auf US-Staatsanleihen zu stemmen.

Nichts Geringeres als die Zahlungsunfähigkeit der weltgrössten Wirtschaft steht also auf dem Spiel. Fitch teilte allerdings auch mit, dass sie eine Einigung der Parteien vor einem solchen schlimmsten Szenario erwartet.

In Washington teilten die Unterhändler der Demokratischen Partei um US-Präsidenten Joe Biden und des Chefs der oppositionellen Republikaner, Kevin McCarthy, am Mittwoch mit, Fortschritte hin zu einem Kompromiss erreicht zu haben. Beide Seiten beteuerten, einen Zahlungsausfall der USA vermeiden zu wollen.

Andere könnten nachziehen

Als zum letzten Mal im Jahr 2011 der Streit um die Anhebung der Limite zwischen den Washingtoner Parteien eskalierte, stufte die Ratingagentur S&P nach einer in letzter Minute erzielten Einigung die USA von der Bestnote herunter. Der breite US-Aktienindex S&P 500 verlor damals fast 20%.

Dieses Mal hat S&P die Einschätzung der US-Bonität unlängst bestätigt mit Verweis auf ihre Zuversicht, dass die Parteien sich in nützlicher Frist einigen würden. Die dritte grosse internationale Ratingagentur, Moody’s, vertraut dem Vernehmen ebenfalls darauf. Sie könnte aber nachziehen, sollte sie am Ende die einzige sein, die den USA noch die Bestnote gibt.

Die europäische Ratingagentur Scope hat ebenfalls bereits mitgeteilt die Herabstufung zu erwägen. Langfristig dürfte sich der Verlust der Bestnote aber wohl kaum auf Nachfrage oder Ausgestaltung von US-Staatsanleihen auswirken. Dennoch dürfte die Fitch-Ankündigung den Parteien in Washington erneut die Dringlichkeit ihres Geschäfts deutlich machen.

