Die Fähigkeit von Bankkunden, Einlagen in Milliardenhöhe mit wenigen Mausklicks zu verschieben, hat profunde Implikationen für Banken und Regulatoren. In Verbindung mit der erschreckenden Virtuosität, mit der künstliche Intelligenz Stimmen und Videoaufzeichnungen jedes Menschen nachbilden kann, könnten durch sogenannte Deep Fakes selbst an und für sich völlig gesunde Banken Opfer einer sich in kürzester Zeit abspielenden Kundenpanik werden.

Alarmierend ist, dass weder die Beteuerungen der Banken selbst noch diejenigen der Aufsichtsbehörden und nicht einmal die zur Hilfe eilenden Notenbanken in Wahrheit die Bank Runs der vergangenen Monate im Kern aufhalten konnten. Die Silicon Valley Bank verlor 42 Mrd. $ und damit die Hälfte aller Einlagen an einem einzigen Tag. Für den Tag nach der behördlich verhängten Schliessung des Instituts wären weitere Auszahlungen im Umfang von 100 Mrd. $ durchzuführen gewesen (in Summe 81% der Einlagen). Ähnlich dramatisch waren die Dimensionen bei der Signature Bank; auch die Geldabflüsse bei Credit Suisse überstiegen in den letzten drei Tagen vor der Intervention jegliche bisherige Vorstellungen. Der Kundengeldabfluss pro Tag (oder Stunde) war verglichen mit jedweden früheren Bank Runs noch nie so hoch.

Die sich über digitale Kanäle in Windeseile verbreitende Fehlinformation hat schon in früheren Fällen als Krisenauslöser gewirkt: 2011 wurden Swedbank und SEB Opfer eines unbegründeten Gerüchts, das sich über Twitter verbreitet hatte. 2019 führten über WhatsApp verbreitete Informationen zu Metro Bank im Vereinigten Königreich zu einer Massenpanik unter der Kundschaft. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich solche Ereignisse in Zukunft in Häufigkeit und Qualität noch verstärken werden. Die Kraft viraler Erzählungen, die sich in den letzten Monaten durch Netzwerke verbreiteten, wirft bezüglich Herden- und Spill-over-Effekten neue Fragen auf. Diese Netzwerke umfassen hoch einflussreiche Agenten, wie Warren Buffett oder Peter Thiel, die mit einer breiteren Masse von beeinflussbaren Akteuren interagieren. Die Macht dieser Wirkungsmechanismen wird regulatorisch noch völlig unterschätzt. Selbst weitgehend gesunde Banken laufen in diesem Umfeld Gefahr, potenziell Opfer eines Flash Bank Run zu werden.

Basler Korsett nicht mehr zeitgemäss

Die derzeit in der Schweiz diskutierten Ansätze strengerer Eigenkapitalvorgaben, einer Verbesserung des Zugangs zu Nationalbankliquidität oder einer vorübergehenden Verstaatlichung als Variante für den Krisenfall sind alle valabel und verdienen es, weiterverfolgt zu werden. Doch sie haben den Makel, dass keine noch so strenge Liquiditäts- oder Eigenkapitalkennzahl in der Lage gewesen wäre, die quantitativen Dimensionen der Kundengeldabflüsse der jüngsten Fälle auch nur annähernd aufzufangen. Strengere Kennzahlenvorgaben haben präventive Wirkung, keine Frage. Aber es hat sich gezeigt, dass im Fall eines Bankensturms die rationalen Argumente kaum mehr greifen, selbst bei professionellen Kunden oder solchen, deren Einlagen offensichtlich durch die Einlagensicherung gedeckt sind.

«Der Mismatch zwischen der Geschwindigkeit der Kundenreaktion und der Geschwindigkeit wirkungsvoller aufsichtsrechtlicher Gegenmassnahmen ist heute offensichtlich.»

Das bestehende Regulierungskorsett verkennt Geschwindigkeit, Psychologie und Wechselwirkungen einer innerhalb von Stunden dramatisch eskalierenden Situation rund um eine Bank. Deshalb sind Instrumente zu entwickeln, die einen sich entfaltenden Bankensturm unmittelbar abbremsen, ähnlich dem Ansatz von Circuit Breakers im Börsenhandel. Dies würde der Bank und den Behörden wichtige Zeit verschaffen, um dann gegebenenfalls grössere Rettungslösungen zu orchestrieren. Das aktuelle Aufsichtsregime (Basler Bestimmungen) basiert gerade in den für einen Banksturm relevanten Teilen auf einer sehr technokratischen Sichtweise. In aller Deutlichkeit ist dies im Fall von CS klar geworden.

Die komplexen, von Hunderten Experten erdachten Vorgaben, die die Banken erfüllen müssen, haben lediglich die Aufsichtsbehörden sich in Sicherheit wiegen lassen. Für die tatsächlich wahrgenommene Stabilität einer Bank waren sie im Bank Run völlig wirkungslos. In einer mit Hypergeschwindigkeit operierenden Finanzwelt braucht es taktische Notfallinstrumente, um im Eskalationsfall auf das massive Herdenverhalten schnell einzuwirken, vor allem bei einem sich beschleunigenden Vertrauensverlust rund um eine systemrelevante Bank.

Der Mismatch zwischen der Geschwindigkeit der Kundenreaktion und der Geschwindigkeit wirkungsvoller aufsichtsrechtlicher Gegenmassnahmen ist heute offensichtlich. Es braucht folglich Instrumente, die sehr schnell ausgelöst werden können, oder Mechanismen, die den Geldabzug künstlich hemmen, um im Notfall Zeit zu gewinnen. Denn die Frage bleibt, ob man in einer ähnlichen Situation, wie Credit Suisse sie erleben musste, bei der neuen UBS tatsächlich binnen kurzer Zeit eine komplette Verstaatlichung beschliessen würde. Hätte man das nächste Mal tatsächlich den politischen Mut, eine solche Entscheidung durchzuziehen? Was, wenn man für diese Entscheidung nicht mal ein Wochenende zur Verfügung hätte, sondern am selben Tag entschieden werden müsste?

Neue Blockchain-basierte Ansätze

Neue diesbezügliche Ideen, die gegenwärtig in Fachkreisen diskutiert werden, umfassen Kontoformen mit unterschiedlichen Einlagenschutzhöhen, Konti mit gestaffelten Abhebungslimiten bis hin zum sogenannten Minimum Balance at Risk (MBR) – einen von der New York Fed ins Spiel gebrachten Ansatz. Darunter versteht man, einen kleinen Teil der nicht versicherten Einlagen jedes Einlegers nur mit Verzögerung abhebbar zu gestalten. Um Anreize für einen Bankensturm zu verringern, würde ein Teil des MBR des abhebenden Einlegers gegenüber den Einlagen derjenigen, die nicht abheben, nachgeordnet. Dadurch entsteht eine Abschreckung für einen Bankensturm, wenn das MBR im Vergleich zu den erwarteten Verlusten der Einleger ausreichend gross ist. Es entsteht ein Interessenkonflikt zwischen der Aufrechterhaltung von Liquidität durch Abheben und dem Schutz des Kapitals durch Verbleiben nicht versicherter Einlagen in der Bank.

Das Konzept setzt allerdings die tatsächliche Bereitschaft zu einem Bail-in der Einleger voraus – was derzeit in der Schweiz wohl undenkbar wäre. Ferner könnte der Nachrichtenfluss in den sozialen Medien im Sinne einer Prävention überwacht werden, sodass Banken und Regulatoren frühzeitig einen sich aufbäumenden Sturm erkennen.

Noch weiter gehen Überlegungen, Vertrauen in einer solchen Situation durch den Einsatz von Blockchain-basierten Tools zu erhöhen. In vielen der jüngsten Fälle waren die verfügbaren Bankinformationen über den Vermögens- und den Schuldenstand veraltet. Den offiziellen Bekundungen wurde nicht vertraut. Wenn alle die Banksalden in Echtzeit hätten einsehen können, hätten die viralen Gerüchte in den sozialen Medien möglicherweise keine oder mildere Auswirkungen gehabt. Durch die Tokenisierung sowohl von Vermögenswerten als auch von Schulden wären die Bankreserven und das vorhandene Kapital sichtbar gewesen und hätten den Kunden in Echtzeit versichert, dass die Bank nicht insolvent war und keiner unangemessenen Verschuldung ausgesetzt war, was möglicherweise die Panik in den sozialen Medien verhindert hätte – die Betonung liegt hier auf möglicherweise.

Die Aufsichtsbehörden haben wahrlich keine einfache Aufgabe. Aber die Ereignisse der vergangenen Monate müssen zum Hinterfragen des detailverliebten Regulierungswahns der letzten Jahre führen. Der Unterschied zwischen «regulate things right» und «regulate the right things» ist in einer sich so rapide verändernden Bankenwelt relevanter denn je.

Teodoro D. Cocca ist Professor für Wealth und Asset Management an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Mehr Infos

