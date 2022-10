Ab Mai 2023 wird Widrig bei Allreal das Zepter führen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Einschätzung von Stefan Krähenbühl um 8.40 Uhr

Erst der Präsident, nun der CEO: Nachdem im Frühjahr bereits VRP Andreas Schmid auf das kommende Jahr hin zurückgetreten ist, verliert der Flughafen Zürich nun auch noch seinen langjährigen CEO Stephan Widrig. Für den Flughafenbetreiber kommt das einer Zäsur gleich. Schmid war 24 Jahre lang erst als CEO, dann als Präsident in Schlüsselpositionen aktiv, Widrig arbeitete fünfzehn Jahre lang in der Geschäftsleitung, davon acht als CEO. Und Widrig hat in seiner Karriere in Kloten viel beigetragen, um aus einem Pistenbetreiber ein diversifiziertes, global agierendes Unternehmen zu machen, was sich nicht zuletzt in der Coronakrise als vorteilhafte Strategie bewiesen hat. Mit den Flugverkehrszahlen auf 80% des Vorkrisenniveaus, dem Prestigebau The Circle gut ausgelastet und diversen Projekten – vom Flughafenbau im indischen Noida bis zum neuen Dock B in Zürich – in Arbeit hinterlässt Widrig seiner Nachfolge eine gut geölte Maschine. Die Bilanz ist solide, die Verschuldungssituation verbessert sich, und Wachstum ist omnipräsent. Langfristig sind die Perspektiven für den Flughafen Zürich gut. Daran wird auch ein neuer CEO nichts ändern.