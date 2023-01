Wechsel im Management – Flughafen Zürich ernennt neuen CEO Der bisherige CFO Lukas Brosi übernimmt im Frühjahr den Posten als Unternehmenschef von Stephan Widrig.

Lukas Brosi ist seit 2009 für den Flughafen Zürich tätig. Bild: ZVG/Flughafen Zürich

Der Flughafen Zürich ist auf der Suche nach einem neuen CEO im eignen Haus fündig geworden. Finanzchef Lukas Brosi übernimmt per Ende April vom abtretenden Stephan Widrig die Führung am Flughafen in Kloten.

Der 44-jährige Brosi ist seit 2009 für den Flughafen tätig und seit 2017 als Finanzchef Mitglied der Geschäftsleitung, wie der Flughafenbetreiber am Freitag mitteilte. In seiner heutigen Funktion sei er bereits in alle strategischen Vorhaben des Unternehmens involviert. Entsprechend wird eine reibungslose Amtsübernahme erwartet.

Widrig tritt wie bereits seit Oktober 2022 bekannt auf eigenen Wunsch ab. Der Flughafen Zürich ist nun auf der Suche nach einer neuen Finanzchefin oder einem neuen Finanzchef.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.