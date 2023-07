Verkehrszahlen – Flughafen Zürich mit deutlich mehr Passagieren im Juni Im vergangenen Monat sind insgesamt 2,60 Mio. Personen über den grössten Schweizer Flughafen gereist.

Der Flughafen Zürich nähert sich dem Zahlenniveau vor der Coronapandemie an. Bild: ZVG/Flughafen Zürich

Auf dem Flughafen Zürich haben die Aktivitäten im Verlauf des Jahres stetig zugenommen: Auch im Monat Juni sind deutlich mehr Passagiere verkehrt als vor Jahresfrist. Damit rücken die Werte von vor der Corona-Pandemie in Griffweite.

Im Juni reisten 2,60 Mio. Personen über den Flughafen Zürich, wie es am Mittwochabend hiess. Das ist zum Vorjahr ein Plus von 20%. Von den Reisenden waren 1,82 Mio. Lokalpassagiere mit Abflug oder Ankunft in Zürich und die Zahl der Umsteigepassagiere machte mit 770'162 einen Anteil von rund 30% aus.

Auch gemessen an den Flugbewegungen legte der Flughafen Zürich im Juni zu. Zum Vorjahresmonat stiegen die Starts und Landungen um 13% auf 22'617. Dabei betrug die durchschnittliche Passagierzahl pro Flug 136 und die Auslastung der Sitzplätze rückte zum Vorjahr um ein Prozentpunkt auf 82% vor.

In allen Belangen ist es bis zu den Niveaus von vor der Coronapandemie nicht mehr allzu weit. Die Zahl der Passagiere etwa erreichte im Juni rund 90% des Wertes von 2019, wie es dazu hiess. Im März waren es noch 86%. Die Flugbewegungen erreichten gar 92% des Vor-Corona-Niveaus.

Mehr Umsatz in den Shops

In den Läden des Flughafens gab es im Juni zum Vorjahr ebenfalls wiederum eine klare Steigerung. So nahm der sogenannte Kommerzumsatz um 11% auf 53,3 Mio. Fr. zu und hat damit die Verkäufe aus dem Jahr 2019 bereits beinahe egalisiert.



Das Frachtvolumen, welches in Zürich abgewickelt worden ist, belief sich im Berichtsmonat auf 29'575 Tonnen. Damit verzeichnete die Fracht gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme von 15%.



AWP

