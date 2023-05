Transportindustrie – Flughafen Zürich schafft Punktlandung in Brasilien Um eine Konzession für dreissig Jahre am Flughafen Natal zu gewinnen, zahlt Zürich 41% mehr als den Mindestpreis. Ein Positivsummenspiel zwischen Privatsektor und Regierung. Simone Stern

Natal, die Hauptstadt des Staates Rio Grande do Norte, zählt knapp 900’000 Einwohner. Bild: Brastock Images/iStockphoto/Getty Images

Ein einziger Real machte am Schluss den Unterschied. Der Flughafen Zürich bot in der ersten staatlichen Auktion der neuen Regierung von Präsident Lula umgerechnet nur 18 Rp. mehr als die brasilianische Aktiengesellschaft NK 230. Damit hat er sich für dreissig Jahre die Konzession am Flughafen von Natal, der sonnigen Stadt im Norden Brasiliens, gesichert.