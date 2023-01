Verkehrsaufkommen – Flughafen Zürich setzt seine Erholung fort Im Dezember sind deutlich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet. Somit hat sich auch der Abstand zum Niveau von vor der Coronakrise weiter verringert.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Im Dezember 2022 sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Flugzeuge am Flughafen Zürich gestartet und gelandet. Damit hat sich das Verkehrsaufkommen dem Niveau von vor der Coronakrise weiter angenähert.

Im Monat Dezember hat der Flughafen Zürich insgesamt 17'334 Flugbewegungen registriert. Im Vergleich Vorjahreszeitraum ist dies eine Steigerung von 27%, wie aus den von der Nachrichtenagentur AWP ausgewerteten Zahlen von der Flughafenwebseite hervorgeht. Gegenüber Dezember 2020 bedeutet dies gar eine Verdoppelung.

Der verkehrsreichste Tag war der 23. Dezember mit 670 Flugbewegungen. Am wenigsten Verkehr herrschte am Silvestertag mit 483 Bewegungen.

Rückstand nimmt weiter ab

Im Dezember hat sich auch der Abstand zum Niveau von vor der Coronakrise weiter verringert. Im Dezember 2019 waren noch rund 2600 oder 13% mehr Flugzeuge in Zürich gestartet und gelandet. Auf das Gesamtjahr gerechnet beträgt die Differenz damit noch etwa 22%.

Anfang des Jahres 2022 waren die monatlichen Verkehrszahlen noch 40% unter dem Niveau von 2019. Im Frühling setzte dann aber eine deutliche Erholung ein. In den Schlussmonaten 2022 lagen die Werte dann noch rund 15% unter dem Vorkrisenniveau.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in welcher alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge respektive deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Dezember veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. Januar 2023.

AWP

