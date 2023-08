Verkehrszahlen – Flughafen Zürich verzeichnet im Juli mehr Passagiere Im Juli zählte der Flughafen Zürich insgesamt 2,92 Mio. Passagiere, eine Steigerung von 16% im Jahresvergleich. Die Zahlen nähern sich dem Niveau vor der Pandemie an.

Das Niveau vor der Coronapandemie, wurde im Juli nicht erreicht. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Am Flughafen Zürich sind im Juli, wie bereits in den Monaten zuvor, deutlich mehr Passagiere verkehrt als vor Jahresfrist. Die Werte von vor der Corona-Pandemie rücken allmählich in Griffweite.

Im Juli reisten laut Mitteilung vom Montagabend insgesamt 2,92 Mio. Personen über den Flughafen Zürich. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ist dies ein Zuwachs von 16%.

Das Niveau aus dem Jahr 2019, also von vor der Coronapandemie, wurde im Juli erneut nicht erreicht, doch liegt der Flughafen Zürich nicht mehr allzu weit von diesen Zahlen entfernt. Die Passagierzahl stand gemäss den Angaben bei 93% des Wertes von 2019. Zum Vergleich: Im Juni waren es noch 90% gewesen.

AWP

