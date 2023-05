Aufgefallen in Schanghai – Flugzeugbecher und Lederpeitsche Die Aussteller auf einer chinesischen Messe für «Produkte für Erwachsene» sind optimistisch für ihren Markt. Von hier wird die internationale Kundschaft bedient. Alexander Trentin Schanghai

Die Sexualmoral der Chinesen hat sich schnell verändert – vor einigen Jahrzehnten war Sex noch ein absolutes Tabu. Bild: Alexander Trentin

«Elektronische Technologie» oder «Kunststoffguss» finden sich in den Unternehmensnamen der Aussteller. Und viele Produkte punkten mit Bluetooth-Konnektivität, Wasserdichte oder lebensmitteltauglichem Plastik. Doch auf der Shanghai International API Expo geht es nicht um gewöhnliche technische Produkte. API steht für Adult Products Industry, es ist also die Messe der Produkte für Erwachsene – vulgo: Sexspielzeug.

Noch vor wenigen Jahrzehnten gab es in der von der Kommunistischen Partei propagierten Gesellschaftsideologie keinen Platz für Lust. So wurde in der Kulturrevolution, wie der führende chinesische Sexologe Pan Suiming schreibt, das traditionelle Konzept, dass Sex der Reproduktion zu dienen hat, «auf die Spitze getrieben»: «In dieser Zeit wurde das Konzept der romantischen Liebe als kleinbürgerliche Gesinnung verunglimpft und mit einem kapitalistischen, dekadenten Lebensstil in Verbindung gebracht.»

Egal, welcher sexuellen Orientierung man folgt – die Sexspielzeug-Produzenten in China haben dafür ein Angebot. Bild: Alexander Trentin

Seitdem hat sich sehr viel verändert. Eine Studie über das «private Leben der Chinesen» von 2020 zeigt ein früheres erstes Alter für den Geschlechtsverkehr und «diversere Praktiken». Doch Frauen werden – zumindest in ländlichen Gebieten – weiterhin schief angeschaut, wenn sie mit 30 noch nicht verheiratet sind. Und Homosexualität wird eher verschwiegen als breit akzeptiert. Pornografie und Prostitution sind offiziell völlig untersagt.

Gemäss der Aussteller haben auch Frauen Interesse an Puppen. Bild: Alexander Trentin

Auf der API wird jedoch viel nackte Haut in Form von Plastikpuppen präsentiert. Und Pornografie ist für die meisten jungen Chinesen trotz des Verbots nichts Fremdes. Eine Besucherin erklärt ein Werbeplakat: «Diese japanische Pornodarstellerin kennt in China jeder. Und jeder Junge hat einen japanischen Lieblingsstar.»

Weibliche und männliche Puppen sind in jeder Form und mit jeder Art von Gesicht zu bestellen, versichert ein Aussteller. Und auch von Frauen gebe es grosses Interesse – «etwa 20%» sei der Anteil der weiblichen Kundschaft. Man darf vermuten, dass die strengen Coronamassnahmen in der Volksrepublik im vergangenen Jahr das Interesse zusätzlich angefacht haben. Immerhin war das Sozialleben vieler Chinesen zeitweise auf die engste Familie und die Arbeit beschränkt.

Zwar gibt es auch Produkte für die privaten Kunden auf der Messe. Aber die meisten Aussteller sind Hersteller und bieten ihre Produkte chinesischen und westlichen Händlern zum Weitervertrieb an. Viele der Unternehmen sitzen in den südchinesischen Städten Shenzhen und Dongguang, wo sich seit Jahrzehnten schon in Konsumelektronik ein internationales Produktionszentrum etabliert hat.

Unterstützt wird die Messe von der Familienplanung der Stadt Schanghai. Den Grund dafür konnte keiner der Aussteller liefern. Will man das Interesse an intimen Handlungen «aktivieren», um den Trend einer schrumpfenden Bevölkerung herumzureissen? Immerhin haben die chinesischen Regierungsstellen ja schon mit der endlich abgeschafften Ein-Kind-Politik gezeigt, dass sie wenig Tabus kennen, um das Private für gesellschaftliche Zwecke zu steuern. Nun eben in die andere Richtung.

Ein häufig anzutreffendes Produkt auf der Messe ist dem Bevölkerungswachstum sicher nicht zuträglich. Die sogenannten «Flugzeugbecher» sind Masturbationshilfen für Männer. Denn «Da Fei Ji» – wörtlich «auf ein Flugzeug schiessen» – ist das chinesische Slangwort für das Onanieren. Mit Saugwirkung und vielen Massageknospen könnten sie das Leben für manche Junggesellen erleichtern.

Ein Wachstumsmarkt: Eine Schätzung geht davon aus, dass wegen des «Frauenmangels» geschätzte 24 Mio. Männer keine Partnerin finden können. Lange haben Eltern in der Ein-Kind-Ära weibliche Föten abgetrieben, da traditionell nur ein Sohn die Familienlinie weiterführt.

Keine Bluetooth-Lautsprecher, sondern «Flugzeugbecher» – Fei Ji Bei. So heissen auf Chinesisch die ausgestellten Masturbationshilfen für Männer. Bild: Alexander Trentin

Während die Imitation weiblicher und männlicher Reproduktionsorgane naturgemäss wenig Abwechslung bieten, gibt es mehr Diversität bei den Lederprodukten. Die offensichtlich wachsende Beliebtheit der Bondage-Szene zeigt sich an einem grossen Sortiment an Masken, Peitschen und Handschellen. Doch die Offenheit der Messe täuscht wohl. Für viele Chinesen sind diese Produkte und ihr Reiz wohl heute noch völlig fremd.

Ein grosses Sortiment von Ledermaterial für Bondage-Anhänger werden auf der API Expo angeboten. Bild: Alexander Trentin

Alexander Trentin ist Redaktor der «Finanz und Wirtschaft». Er berichtet regelmässig aus der chinesischen Metropole Schanghai. Er hat spannende Unternehmen und wichtige wirtschaftliche Entwicklungen in Asien im Blick. Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

