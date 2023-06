Rückblick – Fokus SMI: Erstes Halbjahr war nichts für schwache Nerven Die Schweizer Börse hat ein turbulentes erstes Halbjahr 2023 hinter sich. Der SMI hatte vor allem mit der anhaltenden Inflation, dem Ukrainekrieg und der Bankenkrise zu kämpfen. Trotzdem erzielt der Schweizer Leitindex ein kleines Plus.

Zugegeben, anders als 2022 – dem schlimmsten Börsenjahr seit 2008 – steht zum Ende des ersten Semesters für den Schweizer Leitindex SMI ein Plus zu Buche. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Start in das Börsenjahr 2023 mit seinem fulminanten Gipfelsturm in kürzester Zeit hatte bei vielen Investoren die Hoffnung geschürt, dass das Schlimmste vorbei sein könnte. Das war ein Trugschluss.

Zugegeben, anders als 2022 – dem schlimmsten Börsenjahr seit 2008 – steht zum Ende des ersten Semesters für den Schweizer Leitindex SMI ein Plus zu Buche, ein kleines von 4,4% (Stand Freitagmorgen), aber eben ein Plus.



Und das ist angesichts der Ereignisse der vergangenen Monate nicht selbstverständlich. Nachdem der SMI innerhalb von weniger als 14 Tagen mal eben 700 Punkte nach oben sauste, holten die 2022er-Themen die Börsen wieder ein: Inflations- und Zinssorgen sowie zunehmende Rezessionsängste und der anhaltende Krieg in der Ukraine.

Inflation bleibt hartnäckig hoch

Die Inflation hat sich trotz des rasanten Zinserhöhungszyklus der wichtigen Notenbanken weltweit als hartnäckig erwiesen. So hat die EZB etwa die Zinsen seit Februar in vier Schritten um 150 Basispunkte erhöht, das Fed und die SNB um jeweils 75 Basispunkte.



Gleichzeitig haben sich den vergangenen Monaten aber auch die wirtschaftlichen Folgen dieser Politik immer deutlicher gezeigt. Laut Roman Bättig, Head Makro Research bei der Graubündner Kantonalbank, werden die Auswirkungen der Zinserhöhungen auf die Realwirtschaft in den kommenden Monaten immer spürbarer. Indizien dafür seien zahlreiche Vorlaufindikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes, die eine wirtschaftliche Abschwächung signalisieren.

Lehman-Krise 2.0?

Aber nicht nur die Wirtschaftsaussichten trüben sich angesichts der steigenden Zinsen ein. Im März schrammte die Weltwirtschaft an einer weiteren Bankenkrise vorbei. Ausgelöst durch die Schieflage der Silicon Valley Bank (SVB) zog die Krise immer grössere Kreise und mündete am Ende in der Zwangsübernahme der Credit Suisse durch die UBS.



Dabei geriet die SVB in Schwierigkeiten, weil sie in der Niedrigzinsphase viel Geld etwa in US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit investierte, die mit der Zinswende an Wert verloren. Zugleich zogen Kunden in kurzer Zeit viel Geld bei der Bank ab.



Während in den USA weitere Regionalbanken in den Sog der Krise gerierten, traf es hierzulande vor allem CS. Angefangen mit Grossaktionären wie Harris Associates stieg zunehmend auch das breite Aktionariat aus. An einem Wochenende Mitte März wurde dann das Ende der zweitgrössten Schweizer Bank beschlossen und besiegelt.



Auch für den breiten Aktienmarkt bedeutete der März eine der dunkelsten Phase im bisherigen Börsenjahr 2023. Kurzzeitig sackte der SMI sogar unter 10'400 Punkte. Was dann folgte, glich einem Déjà vu der ersten Wochen: In einer steilen Klettertour marschierte der Markt durch bis zu seinem bisherigen Jahreshoch jenseits der 11'600er-Marke Mitte Mai.

Eindrückliche Achterbahnfahrt

Was an den Bewegungen in diesem Jahr so überrasche, seien die steilen Aufwärtsbewegungen, meint ein Marktteilnehmer. Normalerweise brauche der Markt deutlich länger nach einem Schock wie der Bankenkrise im März, um wieder auf die Beine zu kommen.



Das ist auch dem Anlageexperten Thomas Stucki von der St. Galler Kantonalbank aufgefallen. «Positiv war, wie die Märkte die Turbulenzen um die Credit Suisse und die US-Regionalbanken wegsteckten.»



Insgesamt seien die ersten sechs Monate durch auffallende Performanceunterschiede zwischen den verschiedenen Titeln und Sektoren geprägt gewesen. "Es war ein erstes Halbjahr für die Stock Picker."



Das bestätigt auch ein Blick auf die besten Zugpferde unter den 30 grössten Titeln. VAT, Temenos und Straumann belegen mit Aufschlägen von bis zu 45% die ersten drei Plätze. Alle drei hatten im Börsenjahr 2022 Kurseinbussen von bis zu 60% verbucht.



Die Schlussplätze wiederum werden von den anderen beiden Technologiewerten Logitech und AMS Osram belegt.

AI-Hype zieht vorbei

Denn anders als etwa in den USA ist der AI-Boom am Schweizer Markt vorübergegangen. Tatsächlich sind es an der Wall Street im ersten Semester vor allem die grossen Tech-Werte, die das Markgeschehen massgeblich stützen. Dabei löste der Nvidia-Konzern einen regelrechten AI-Hype aus.



Für Karsten Junius von J. Safra Sarasin war die erneute Stärke des US-Aktienmarktes ebenso überraschend wie «die Schwäche Chinas und dessen Aktienmarkt, die beide von der überraschenden Öffnung nur temporär profitiert haben».



Bleibt die Frage, wie es weitergeht. «Anders als vielfach nur vor einigen Wochen erwartet, dürfte es im zweiten Halbjahr von den westlichen Zentralbanken keine Zinssenkungen geben», sagt Junius voraus. «Die bisherigen dürften dagegen zunehmend die Wirtschaft belasten.»

Gewinnwarnungen voraus

Ivan Walser, Senior Asset Manager und Leiter Aktien Anlagen bei der Graubündner Kantonalbank, geht davon aus, dass nach EMS und Interroll noch weitere Schweizer Unternehmen in den kommenden Wochen Umsatz- und Gewinnwarnung aussprechen werden.



«Interessant wird zu beobachten sein, wie stark die wirtschaftliche Verlangsamung in Europa und den USA die Geschäftsberichte bzw. die Auftragsbücher von Schweizer Unternehmen belastet hat», erklärt der Experte. In der Tendenz werden zyklische Unternehmen stärker betroffen sein als defensive.



Genau deswegen dürfte der Schweizer Markt nach Ansicht des Anlagestrategen Anastassios Frangulidis von Pictet relativ gut abschneiden. «Er ist auf defensive und vor allem qualitätsorientierte Unternehmen ausgerichtet, welche in einer Zeit eines nachlassenden globalen Wachstums mehr gefragt werden.»



AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.