Globale Finanzmärkte – Fondsmanager bleiben zwiegespalten Die Profianleger haben das Untergewicht in ­Aktien reduziert. Dennoch scheinen sie dem Marktumfeld weiterhin nicht zu trauen. Frank Heiniger

Die Erwartungen an die Unternehmensgewinne sind so zuversichtlich wie zuletzt im Februar 2022. Bild: Michael Nagle/Bloomberg

Einmal mehr liefert die monatliche Fondsmanagerumfrage von Bank of America konträre Signale. So zeigen diverse Indikatoren, dass die Profianleger skeptisch bleiben – so etwa die durchschnittlichen Bargeldbestände, die sich von 5,1 auf 5,3% ­erhöht haben. Oder der Fakt, dass das ­Exposure zu konjunktursensitiven Rohstoffen weiter zurückgefahren worden ist.