Globale Finanzmärkte – Fondsmanager gehen auf Nummer sicher Die Stimmung der Profianleger hat sich weiter eingetrübt. Aktien werden im historischen Kontext gemieden, Anleihen bevorzugt. Frank Heiniger

Anleihen werden gegenüber Aktien gegenwärtig so deutlich bevorzugt wie zuletzt im Frühjahr 2009. Bild: Michael M. Santiago/Getty Images

Zwar scheint die globale Bankenkrise inzwischen überwunden zu sein. Doch die Unsicherheit unter den Profianlegern bleibt gross. In der jüngsten Fondsmanagerumfrage von Bank of America, deren Inhalt am Dienstag bloss tröpfchenweise an die Öffentlichkeit gelangte, zeigt sich die gestiegene Risikoaversion an diversen Stellen.