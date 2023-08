Globale Finanzmärkte – Fondsmanager zeigen Zuversicht Angesichts aufgehellter Konjunkturprognosen haben die globalen Profianleger kräftig Aktien dazugekauft. Frank Heiniger

Fast die Hälfte der befragten Profianleger geht davon aus, dass die Weltwirtschaft in den kommenden zwölf Monaten einer Rezession entgehen kann. Bild: Seth Wenig/AP Photo via Keystone

Die globalen Profianleger werden wieder optimistischer. Das stellt die jüngste Fondsmanagerumfrage von Bank of America unter Beweis. Gegenüber dem Vormonat wurde etwa der durchschnittliche Bargeldbestand in den Portfolios von 5,3 auf 4,8% verringert, was einem neuen Einundzwanzig-Monats-Tief entspricht.