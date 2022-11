Analyse zu Managementwechsel und Gewinnwarnung – Forbo enttäuscht gleich doppelt Das Industrieunternehmen trennt sich überraschend von seinem CEO und publiziert gleichzeitig eine Gewinnwarnung. Rainer Weihofen

Der Spezialist für Bodenbeläge und Kunststoffbänder überrascht mit schlechten Nachrichten. Bild: Karl Mathis/Keystone

Die Enttäuschung ist gross. Nach der Medienmitteilung, dass Forbo-CEO Michael Schumacher nach knapp einem Jahr auf dem Chefsessel das Unternehmen schon verlässt – und zwar sofort –, und der in dieser Meldung verpackten Gewinnwarnung gaben die Aktien zum Wochenstart an der Börse 15 % nach. Die Frage, welche der beiden Nachrichten den grösseren Effekt hatte, ist müssig. In der Summe haben sie bei den Anlegern Fluchteffekte ausgelöst.