Ende November hatte der Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Transportbändern die Anleger gleich doppelt verärgert, als er den überraschenden Abgang des erst ein Jahr zuvor berufenen CEO Michael Schumacher meldete und in dieser Meldung in einem Satz einen deutlich reduzierten Gewinn für 2022 ankündigte. Jetzt hat er überraschend vorläufige, ungeprüfte Zahlen vorgelegt und den im November genannten Gewinn von 100 Mio. Fr. bestätigt, was einem Rückgang von fast 29% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als Gründe für diesen Einbruch werden die stark gestiegenen Kosten für Rohmaterial, Energie und Logistik sowie Wertminderungen und Rückstellungen wegen der wirtschaftlichen Lage in Russland aufgelistet. Als einen weiteren Grund nennt Forbo die verzögerte Reaktion auf stark rückläufige Volumen im zweiten Halbjahr. Nach einem erfolgreichen 2021 wurde im ersten Halbjahr 2022 das Personal ausgebaut und in den Vertrieb investiert und damit die Kostenbasis erhöht. Ob dies der Grund für die Entlassung des CEO war, sagt die Gesellschaft nicht, es kann aber angenommen werden, denn bisher ist sie nicht mit derlei Fehleinschätzungen aufgefallen. Nun wird jedenfalls Gegensteuer gegeben, um sich der schwächeren Nachfrage anzupassen. Forbo wird sich rasch erholen, zumal am 1. März mit Jens Fankhänel, gegenwärtig CEO des Intralogistikers Kardex, ein Manager mit Erfahrung bei Turnarounds auf dem Chefsessel Platz nimmt.



