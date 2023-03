Positiv auf das Forbo-Ergebnis ausgewirkt haben sich höhere Verkaufspreise. Bild: ZVG/Forbo

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.35 Uhr

Der Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Transportbändern hatte schon im Januar überraschend vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Grund für diesen Schritt waren der im November ebenso überraschend angekündigte Abgang des erst ein Jahr zuvor berufenen CEO Michael Schumacher und eine in der gleichen Meldung versteckte, aber nicht begründete Gewinnwarnung, was für Verärgerung bei den Anlegern sorgte. Nun hat Forbo den geprüften Geschäftsbericht vorgelegt. Darin werden die Ursachen für den Gewinnrückgang von 28% – eine Kombination von Nachfragerückgang und zu hohen Kosten – detailliert erläutert. Für Aktionäre macht sich diese Entwicklung in Gestalt einer von 25 auf 23 Fr. verminderten Dividende bemerkbar. Für das laufende Geschäftsjahr gelobt das Management Besserung und erwartet die Rückkehr zur «gewohnte Rentabilität». Die Chancen, dass dies gelingt, sind gut, zumal am 1. März Jens Fankhänel, bis anhin CEO des Intralogistikers Kardex, das Amt des CEO übernommen hat. Fankhänel gilt als erfahren, wenn es um Turnarounds geht.