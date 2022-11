Markttechnik vom 23. November 2022 – Forbo und Leonteq Weil der Preis einer ­Anlage von nichts anderem als dem Spiel zwischen Nachfrage und Angebot bestimmt wird, sieht man sich dieses am besten an und macht sich dazu seine Gedanken. Roland Vogt

Ich staune immer wieder, wie abschweifend die Analysen zu einer Aktie ausfallen können. Dabei ist das Anliegen der meisten Investoren gar nicht so kompliziert. Sie möchten mit ihrer ­Anlage mittel- und längerfristig einfach Geld verdienen. Weil der Preis einer ­Anlage von nichts anderem als dem Spiel zwischen Nachfrage und Angebot bestimmt wird, sieht man sich dieses doch am besten einfach mal an und macht sich dazu seine Gedanken.