Aktie im Blickpunkt – Ford brechen nachbörslich ein Der Autobauer verfehlt eigene Ergebnisprognosen. Abschreibungen belasten zusätzlich. Giuliano Ligi

Instabile Lieferketten haben bei Ford zu Produktionsunterbrüchen geführt. Bild: Andrey Rudakov/Bloomberg

Trotz guten Umsatzzahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 haben Ford nachbörslich Federn gelassen. Auch wenn der Traditionsautobauer in den letzten drei Monaten gut gewirtschaftet hat, resultiert für das Gesamtjahr unter dem Strich ein Verlust. Das Zahlenset ist unter den eigenen Erwartungen ausgefallen, so Ford in ihrer Pressemitteilung. «Wir hätten letztes Jahr viel besser abschneiden müssen», hat CEO Jim Farley in der Medienmitteilung verlauten lassen. Das bereinigte Ergebnis von 10,4 Mrd. $ (Ebit) ist deutlich unter den vorausgesagten 11,5 Mrd. $ zu liegen gekommen.