Dekantiert – Französische Rebsorten – quoi d’autre Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Noir und Syrah werden rund um den Globus immer bedeutender. Markus Fuchs Weinakademiker

Weinernte in Bourg-en-Lavaux im Kanton Waadt mit wunderbarer Sicht auf den Genfersee. Bild: Valentin Flauraud/Keystone

Die Rebsortenvielfalt nimmt ab. Das zeigt die Arbeit der Wissenschaftler Kym Anderson und Signe Nelgen. Sie stellen ihr Werk «Which Winegrape Varieties are Grown Where?» online gratis zur Verfügung. Die Lektüre lohnt sich, will man detaillierte ­Informationen dazu, welche regionalen Sorten rund um den Globus verbreitet sind und wie divers die Rebsorten in den einzelnen Ländern sind.

Falls Sie sich nicht durch fast achthundert Seiten klicken oder blättern wollen, folgen hier einige der Erkenntnisse der Wissenschaftler. So ist auf dem amerikanischen Kontinent zwischen 2000 und 2016 eine Zunahme der französischen Rebsorten um beinahe 10% festzustellen. Spanische Rebsorten werden hingegen immer weniger angepflanzt. Aktuell beträgt ihr Anteil noch 3%, und Rebsorten italienischen Ursprungs bleiben bei konstanten 2% der Anbaufläche.

Französische Rebsorten werden rund um den Globus immer bedeutender, während Sorten aus Spanien und Italien im wahrsten Sinne des Wortes an Boden verlieren. Die Dominanz Frankreichs in der Welt des Weins reicht weit über seine Grenzen hinaus. Mehr als die Hälfte aller Weine der Welt wird aus französischen Rebsorten hergestellt. Ein Dutzend französische Sorten macht rund 50% der ­weltweit angebauten Weine aus. Zudem beanspruchen diese zwölf Sorten in einigen Ländern zwischen 70 und 90% der ­gesamten Anbaufläche.



Das führt zur Frage, weshalb wir bei mehr als 1300 bekannten Rebsorten an denselben, immer gleichen Varietäten festhalten. Insbesondere angesichts der Empfehlungen der Wissenschaft: Weinproduzenten sollen die riesige Zahl der vorhandenen Rebsorten nutzen. So können, vor allem auch in den traditionellen europäischen Anbaugebieten, die Aus­wirkungen der globalen Erderwärmung zumindest teilweise entschärft werden. Doch die Weinbauern halten sich nicht daran. In vielen Ländern wächst nur 1% der Vielfalt der Rebsorten.

Das zeigt das Beispiel China, wo zu 75% Cabernet Sauvignon angebaut wird. Damit sind die Chinesen nicht allein, trotz einer wunderbaren Sortenvielfalt dominieren einige wenige französische Sorten wie Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Noir, Syrah oder Sauvignon Blanc. Sicher, in Deutschland und Österreich wird Riesling angebaut, in Spanien gibt es Tempranillo und in Italien San­giovese. Aber warum sind französische Rebsorten so dominant? Und warum können wir – Konsumenten, Entscheidungsträger, Erzeuger – uns nicht von der französischen Vorherrschaft lösen?

Eine Teilantwort ist, dass es beim Terroir – also bei dem Begriff, dessen ausgiebige Verwendung ebenfalls auf eine französische Hegemonie beim Wein hinweist – nur sehr bedingt um Rebsorten geht. Im Burgund produziert man keine «Pinots» oder «Chardonnays», sondern nennt die aus Pinot Noir respektive Chardonnay ­gekelterten Weine nach Ortschaften wie Gevrey-Chambertin oder Puligny-Montrachet, und die berühmten Sauvignon-Blanc-Weine von der Loire heissen Sancerre oder Pouilly-Fumé. Die Franzosen definieren Terroir als komplexes Zusammenspiel zwischen Lage, Klima, Boden, Rebsorte und menschlichen Faktoren.

Es ist wahrscheinlich, dass viele Weinbauregionen weltweit ihr Terroir mit verschiedenen Sorten besser zum Ausdruck bringen könnten. Aber das braucht Zeit, Geld und Marketingaufwand. Wenn sich bis zu 90% der Anbauflächen in einem Land auf wenige Sorten beschränken, ­wissen die Weinproduzenten, mit welchen Trauben sie arbeiten müssen und welche Weine sich vermarkten lassen. Die Kehrseite davon ist, dass ihr Weg zur In­novation nur noch über die Weinbereitungstechnik und das Terroir, aber kaum über Sortenexperimente führt. Allerdings könnte der Klimawandel eine Triebfeder sein für einen Wandel weg von der Dominanz der bekannten französischen Traubensorten. À suivre!



