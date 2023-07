Objektiv – Freetown Der «Cotton Tree», schier ein Nationalheiligtum in Sierra Leone, ist einem Unwetter zum Opfer gefallen. Manfred Rösch

Bild: TJ Bade/AP Photo/Keystone

«Mein Freund, der Baum, ist tot» – so wehklagte die deutsche Chansonnière Alexandra, ein Ohrwurm von 1968. Der Tod des Baumes hier geht einer ganzen Nation zu Herzen: Der Cotton Tree in Sierra Leones Hauptstadt Freetown zerbarst im Mai während eines Sturms. Er war nicht irgendein Baum (wenngleich ehrfurchtgebietend alt, wohl über 400 Jahre), vielmehr ranken sich um ihn Legenden, die für den instabilen Staat in Westafrika wichtig sind. Verbürgt scheint, dass sich 1792 einige einst versklavte Afroamerikaner unter dem Baum zum Gebet einfanden. Sie hatten sich ihre Freiheit abverdient, indem sie während des amerikanischen ­Unabhängigkeitskriegs aufseiten der Briten kämpften. Nach der Niederlage mussten sie die jungen USA verlassen und lebten vorübergehend in Nova Scotia (heute Kanada). Als freie Menschen gründeten sie dann auf dem Kontinent ihrer Ahnen, eben, Freetown. Seit der Unabhängigkeit von den Briten 1962 hat sich das Land chaotisch entwickelt: Putsch, Bürgerkrieg, Blutdiamanten etc. Der soeben bestätigte ­Präsident Julius Maada Bio bedauert das Malheur mit dem Cotton Tree. Derweil fordert die Opposition Wahl­wiederholung – es sei irregulär zugegangen.

