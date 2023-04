Für alle auftretenden Probleme wird heute immer derselbe Sündenbock verantwortlich gemacht: der Kapitalismus mit seinen freien Märkten. Diese Märkte würden im grossen Stil versagen, wenn man sie sich selbst überlassen würde, heisst es. Es kämen dabei nicht die Ergebnisse heraus, die für die Menschen vorteilhaft seien. Solches Marktversagen gelte es deshalb durch staatliche Interventionen zu «korrigieren». Bei genauem Hinsehen entpuppt sich der Begriff aber als geschickte Floskel zur Durchsetzung von Eigeninteressen.

Was ist denn dieser ominöse Markt überhaupt? Der Begriff beschreibt die Gesamtheit aller Austauschhandlungen, die friedlich und freundlich ablaufen. Friedlich bedeutet, niemand kommt dabei zu schaden. Freundlich bedeutet, man stellt nicht nur sich selbst, sondern auch den Tauschpartner besser. Es handelt sich ausschliesslich um Tauschbeziehungen, die auf Freiwilligkeit basieren und folglich im Interesse aller Beteiligten sind. Sind Gewalt und Zwang im Spiel, so ist nicht von einem Markttausch zu sprechen, sondern von einem Verbrechen, das geahndet werden sollte.

Wie bitte sollen nun friedliche und freundliche Tauschhandlungen im breiten Stil «versagen»? Licht ins Dunkel kommt, wenn wir uns vergegenwärtigen, was mit «versagen» überhaupt gemeint ist. Aus Sicht des Bewertenden «versagt» der freie Markt dann, wenn die Ergebnisse nicht so ausfallen, wie er sich das wünscht. Wenn also der Bewertende beispielsweise ein Hersteller von Solaranlagen ist oder Solarstrom besser findet als andere Energiequellen, so «versagen» aus seiner Sicht die Märkte vielleicht dann, wenn es Marktteilnehmer gibt, die aus was für Gründen auch immer eine Ölheizung bevorzugen.

«Der Wert eines Gutes liegt also nicht im Gut selbst, sondern in der subjektiven Wertschätzung von Individuen.»

Doch dieses Urteil, wonach der Markt «versagt», ist rein subjektiver Natur und keine objektive Tatsache. Mit dem Vorwurf des Marktversagens und der Forderung nach staatlichen Verboten (z.B. von Ölheizungen) wollen die Ankläger vertuschen, dass sie in Wahrheit einen Machtanspruch erheben: Sie wollen anderen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Das behauptete Marktversagen ist dann eine willkommene Scheinrechtfertigung für ihren Angriff auf ihre Mitbürger, die man unter Androhung oder Anwendung von Gewalt zu einem anderen Verhalten nötigen möchte.

Ein Marktversagen wird auch gerne dort behauptet, wo angeblich ohne staatliche Gewaltandrohung ein «zu niedriger» oder ein «zu hoher» Preis resultiere. Doch auch hier stellt es eine Anmassung des Beurteilenden dar, objektiv festlegen zu wollen, welcher Preis eines Gutes der richtige ist.

Wenn also zum Beispiel Lehrer von Staatsschulen oder Journalisten von staatlich subventionierten Medien behaupten, ihre Löhne würden auf einem freien Markt zu gering ausfallen, so bezieht sich das «zu gering» lediglich auf ihre eigenen Präferenzen, nämlich nach einem möglichst guten Einkommen. Ausgeklammert wird die Gegenseite der Medaille, nämlich die Tatsache, dass erzwungene höhere Saläre für Staatsangestellte ein grösseres finanzielles Loch im Portemonnaie der Steuerzahler hinterlassen.

Der staatlich unberührte Marktpreis bringt die individuelle Wertschätzung für ein spezifisches Gut oder eine spezifische Leistung zum Ausdruck. Menschen sind – einmal abgesehen davon, dass sie bestimmte Grundbedürfnisse befriedigen müssen, um zu überleben – voneinander grundverschieden. Sie haben unterschiedliche Perspektiven auf die gleichen Dinge und bewerten die gleichen Dinge unterschiedlich. Im Englischen gibt es dafür eine schöne Bezeichnung: «One man’s trash is another man’s treasure.» Die unterschiedliche Bewertung kommt von der unterschiedlichen Zielsetzung her. Was uns den eigenen Zielen näher bringt, bewerten wir höher als andere Dinge, die uns nicht gross weiterhelfen.

Wenn wir zum Beispiel seit zwei Tagen durstig durch eine heisse Wüste irren und dann auf einen Getränkehändler treffen, sind wir vermutlich bereit, fast unser ganzes Vermögen herzugeben, um eine Wasserflasche zu kriegen. Denn sie bringt uns unserem Ziel, das eigene Überleben zu sichern, näher, als wenn wir sie nicht kaufen würden.

Auf der anderen Seite wird jemand, der nicht durstig ist und seinen Bedarf auf absehbare Zeit gut stillen kann, nicht dazu bereit sein, viel Geld für dieselbe Wasserflasche zu bezahlen. Der Wert eines Gutes liegt also nicht im Gut selbst (und auch nicht in der Arbeitszeit, die zur Herstellung des Gutes notwendig war, wie Marx behauptete), sondern in der subjektiven Wertschätzung von Individuen.

«Behauptet jemand, «der Markt» setze nicht die richtigen Prioritäten und stelle die Dinge in falscher Menge her, so ist das ein subjektives Urteil.»

Der Marktpreis ist ein Aushandlungsergebnis von Angebot und Nachfrage. Wenn man sich preislich findet, so kommt es zum Austausch. Der Marktpreis ist also ein Ergebnis, mit dem alle Vertragsparteien leben können – sonst hätten sie den Vertrag nicht freiwillig abgeschlossen. Wenn ein einziger Akteur eine Bewertung vornimmt hinsichtlich dessen, was, wie er glaubt, die richtigen Prioritäten der Wirtschaft, die richtigen Mengen und richtigen Preise, seien, so ist das eine Sache. Eine andere Sache ist, was im Aushandlungsprozess der vielen herauskommt, in dem nicht nur ein Urteil einfliesst, sondern die Urteile aller Beteiligten.

Wenn jemand behauptet, «der Markt» setze nicht die richtigen Prioritäten und stelle die Dinge in falscher Menge her, so ist das sein subjektives Urteil. Eine solche Perspektive ist letztlich eine egozentrische, weil sie von den eigenen Werten auf das grosse Ganze schliesst: «Ich – und nur ich – weiss, was der korrekte Produktionsschwerpunkt ist und in welcher Menge etwas hergestellt werden muss.» Den anderen wird dieses Wissen nicht zugetraut und – wenn man ein «Marktversagen» anführt – auch eine Stimme im Aushandlungsprozess verweigert. Vielmehr will man seine höchst subjektive Sicht der Dinge mit staatlicher Gewalt durchsetzen, was man dann euphemistisch «Korrektur des Marktversagens» nennt.

Ein freier Markt versagt nicht. Er bringt lediglich die unterschiedlichsten Bedürfnisse, Präferenzen und Ziele verschiedenster Individuen miteinander in Einklang. Es ist ein friedlicher Aushandlungsprozess zwischen Menschen mit verschiedensten Interessen. Die freie Marktwirtschaft verdient deshalb unsere Wertschätzung, nicht unsere Verachtung, weil ihr Beitrag für Frieden, Freiheit und Wohlstand nicht genügend betont werden kann.

Olivier Kessler ist Direktor des Liberalen Instituts in Zürich.

