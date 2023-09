Führungsgremium – Novartis mit Wechseln in der Geschäftsleitung Marie-France Tschudin wird als Mitglied der Geschäftsleitung ihren Posten aufgeben und das Unternehmen verlassen. Gleichzeitig rückt Patrick Horber als neuer President International nach vorne.

Marie-France Tschudin war fast sieben Jahre bei Novartis. Bild: ZVG/Novartis

Beim Pharmakonzern Novartis kommt es zu Wechseln in der Geschäftsleitung. So verlässt Marie-France Tschudin per Mitte September das Unternehmen. Derweil steigt Patrick Horber als neuer President International ins oberste Führungsgremium auf.

Patrick Horber wird als neuer President International zu Novartis stossen. Bild: ZVG

Tschudin war fast sieben Jahre bei Novartis, davon vier als Mitglied der Geschäftsleitung als President Innovative Medicines International und Chief Commercial Officer, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Patrick Horber kommt von AbbVie und wird als neuer President International im Laufe das Jahres zu Novartis stossen. Bis dahin wird Finanzchef Mukul Mehta den Bereich vorübergehend leiten.

