Smart Money – Fünf Aktienregeln für den Start an der Börse Beim Aktiensparen müssen grundlegende Regeln befolgt werden – dann gelingt der Aufbau von Vermögen. Susanne Toren

Die FuW-Serie «Smart Money» ist für alle, die sich für Geld interessieren – und somit für jeden und jede. Sie zeigt, wie Sparer klug in Aktien investieren, ob Gold oder Bitcoin smart sind, wie sich die Altersrente früh aufbessern lässt und was es braucht, ein Eigenheim zu finanzieren. Illustration: Marco Tancredi

Heute möchten so viele in Aktien investieren wie noch nie. Nur muss der Start an der Börse gelingen. Diese fünf Regeln bieten eine grundlegende Orientierungshilfe.