Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche 03/23 «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Am Freitag schliesst der FuW Swiss 50 Index 0,56% im Plus auf 2’173,66 Punkten und der SMI 0,32% im Plus auf 11’295,02 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 16. Januar, bis Freitag, 20. Januar:

1. Leclanché 17,1% (Wochenperformance)

Der Batteriehersteller hat am Dienstag einen Durchbruch in der umweltfreundlichen Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien gemeldet. In den neu entwickelten Batteriezellen habe der Kobaltanteil von bisher 20 auf 5% gesenkt werden können, teilt der Anbieter von Energiespeicherlösungen mit. Zudem verfügten die neuen Zellen über eine um 20% höhere Energiedichte. Daher eignen sie sich laut Leclanché besonders gut für Elektroautos, Schiffe, Busse und Lastwagen.

2. Aryzta 12,7%

Baader Helvea hat diese Woche das Kursziel für den Bäckereikonzern von 1.25 auf 1.50 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Buy» bekräftigt. Gleichzeitig werden die Titel in die Top-Pick-Liste des Instituts aufgenommen. Seine Zuversicht für einen mittelfristigen Turnaround sei nach einem Treffen mit dem Management gestiegen, schreibt Analyst Andreas von Arx. Es habe seit Amtsantritt stets Wort gehalten, und so dürfte auch die Prognose für das Gesamtjahr erfüllt werden.

3. Ypsomed 10,7%

Laut dem CS-Experten biete die Aktie des Medizinaltechnikunternehmens grosses Aufwärtspotenzial. Er erhöht das Kursziel von 165 auf 235 Fr. und setzt neu das Rating «Outperform». Dabei erwartet er insbesondere für Europa im hochmargigen Pumpengeschäft ein starkes Wachstum. Zudem komme im Jahr 2024 wohl der Markteintritt in China, und der Verkauf des deutschen Vertriebsgeschäfts Diaexpert wirke sich positiv auf die Margen aus, so der Analyst weiter. Bereits Mitte letzter Woche gab es von der Bank Vontobel einen positiven Kommentar zu Ypsomed.

4. SFS 9,3%

Der Metallverarbeiter hat am Freitag Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 kommuniziert: Er ist kräftig gewachsen – hauptsächlich dank der Übernahme der deutschen Hoffmann-Gruppe. Aber auch ohne den Zukauf im Handelsgeschäft konnte er zulegen. Am Margenziel hält das Management fest. Gemäss FuW-Analyse sind die Titel weiterhin niedrig bewertet.

5. Temenos 8,1%

Zum Wochenstart hat der Bankensoftwarehersteller Wechsel sowohl an der operativen als auch der strategischen Spitze angekündigt. Gleichzeitig wurden erste Zahlen zum vierten Quartal 2022 kommuniziert. Die Aktien haben daraufhin deutlich zugelegt. 2022 hatten sie fast 60% eingebüsst.

