Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche 06/2023 «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt verliert in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 2,81% tiefer auf 2'203,08 Punkten, der SMI sinkt 1,9% auf 11’130 Punkte, und der SPI bewegt sich um 2,1% nach unten auf 14'337 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 6. Februar, bis Freitag, 10. Februar:

1. Newron Pharma 36.6% (Wochenperformance)

Von der Biotech-Gesellschaft gab es in den letzten Tagen keine relevanten Nachrichten. Anfang Januar hatte sie positive Studiendaten zu ihrem Mittel Evenamide gemeldet. Es konnte den Zustand von behandlungsresistenten Schizophrenie-Patienten verbessern. Der jüngste Kursanstieg könnte damit zu erklären sein, dass Investoren die Daten mit etwas Verzögerung als sehr aussichtsreich eingestuft und die Aktien gekauft haben. Angesichts des kleinen Börsenwerts von Newron sind hohe Kursschwankungen jedoch grundsätzlich eher möglich als bei grösseren Titeln.

2. Addex 19%

Das Biotech-Unternehmen erfüllt seit dem 7. Februar mit Kursen von 1 $ pro ADS (American Depositary Share) wieder die Mindestpreisregel der US-amerikanischen Börse Nasdaq. Auch den restlichen Kriterien für eine fortgesetzte Notierung genüge man erneut, wie Addex am Donnerstag mitgeteilt hat.

3. Feintool 7.5%

Die Industriegruppe hat eine Absichtserklärung zur verstärkten Zusammenarbeit mit dem deutschen Laserspezialisten Sitec unterzeichnet. Dabei geht es um die Herstellung metallischer Bipolarplatten für Brennstoffzellen und Elektrolyseure in Europa, wie Feintool am Donnerstag mitgeteilt hat. Die Kooperation umfasse vom Engineering über das Marketing und den Vertrieb auch die Beschaffung, das Prototyping und das Qualitätsmanagement. Feintool und Sitec haben bereits 2021 eine Zusammenarbeit in China gestartet. Zum Finanziellen macht Feintool in der Mitteilung keine Angaben.

4. Swisscom 5.3%

Der Telecomriese hatte in der Vorwoche irrtümlich die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Am Donnerstag folgte nun der offizielle Nachschlag. Der Gewinn von Swisscom ist mit 1,6 Mrd. Fr. im Gesamtjahr zwar wegen Einmaleffekten signifikant unter dem des Vorjahres ausgefallen, er liegt jedoch wegen eines überraschend guten Ergebnisses im vierten Quartal über den Erwartungen der Analysten. Zudem fällt die Gewinnprognose für 2023 ebenfalls höher aus.

5. Temenos 2.7%

Die Aktien des Bankensoftwareherstellers fielen Anfang der Woche mit kräftig steigenden Kursen auf. Händler verweisen auf spekulative Käufe als Ursache – ausgelöst durch einen Bericht des Finanzblogs «Dealreporter». Demnach sollen die Private-Equity-Gesellschaften Nordic Capital und KKR an Temenos interessiert sein. «Über Temenos kursieren immer wieder Übernahmespekulationen, die von heftigen Kursbewegungen begleitet sind», so ein Marktteilnehmer.

Fehler gefunden?Jetzt melden.