Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 0,66% tiefer auf 2’229,96 Punkten, der SMI steigt 0,09% auf 11’564,73 Punkte und der SPI bewegt sich um 0,01% nach oben auf 15’248,90 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 8. Mai, bis Freitag, 12. Mai:

1. Kinarus 30% (Wochenperformance)

In der vorletzten Woche hat das Biotech-Unternehmen ungeprüfte Jahreszahlen publiziert und darin einen deutlichen Verlust ausgewiesen. In der vergangenen Woche haben die Aktien dennoch Auftrieb bekommen, nachdem bekannt wurde, dass Kinarus mit einem chinesischen Investor einen Vertrag über ein Wandeldarlehen in Höhe von 1,5 Mio. Fr. unterzeichnet habe. Zudem starten Lizenzverhandlungen über die Chinarechte am Wirkstoff KIN001 in der Indikation Lungenfibrose. Gemäss FuW-Einschätzung ist Kinarus damit aber noch lange nicht aus dem Schneider.

2. AMS Osram 13,1%

Wie im FuW-Porträt von vorletzter Woche nachzulesen ist, gilt der neue CEO Aldo Kamper als Hoffnungsträger für den Sensorenhersteller. Dem Vernehmen nach soll er ausserdem während einer Roadshow bei Investoren einen guten Eindruck hinterlassen haben. Vontobel und Deutsche Bank haben kürzlich ihre Einschätzungen bestätigt, jedoch jeweils das Kursziel gesenkt. Zudem dürfte der Kursanstieg in den letzten Tagen eine technische Reaktion auf die jüngsten Verluste sein.

3. LM Group 11,2%

Baader hat am Mittwoch die Coverage für den Online-Reiseanbieter mit «Buy» aufgenommen und einem Kursziel von 31 Fr. Der im Geschäftsjahr 2022 zum Vorjahr verdoppelte Umsatz dürfte sich 2023 und 2024 zwar normalisieren, die Kombination aus Umsatzwachstum und einem zunehmenden Anteil an Pauschalreisen dürfte jedoch ab 2024 zu steigenden Margen führen. Ausserdem führt Baader die Möglichkeit auf, dass Lastminute auch ein Übernahmeziel werden könnte, da der ausgeschiedene ehemalige CEO, Fabio Cannavale, noch der Hauptaktionär des Unternehmens ist.

4. Alcon 8,9%

Der auf die Behandlung von Augenleiden spezialisierte Konzern hat gemäss Quartalszahlen einen besseren Start ins Jahr hingelegt als erwartet. Die Umsatz- und die Margenerwartungen der Finanzanalysten wurden übertroffen. Das Alcon-Management hat die Prognose für 2023 zum Teil zu erhöht. Sollten sich der Dollar und die Inflation abschwächen und sich die Probleme in den Lieferketten reduzieren, würde jedoch noch mehr drin liegen, analysiert FuW-Redaktor Arno Schmocker.

5. Ypsomed 5,5%

Das Medizintechnikunternehmen hat am Dienstag den Bau einer neuen Produktionshalle am Standort Schwerin (D) angekündigt. Der Baubeginn ist im Juni vorgesehen und die Fertigung soll ein Jahr später aufgenommen werden. Dank dem Ausbau werde Ypsomed in Schwerin über 250 Mio. Infusionssets, Pens und Autoinjektoren herstellen können. Vontobel hat daraufhin das Kursziel für Ypsomed von 215 auf 240 Fr. hochgesetzt und belässt die Einstufung auf «Buy». Die angekündigte Erhöhung der Produktionskapazität für Autoinjektoren in Schwerin sei positiv, zumal dieses Geschäft derzeit gut laufe, schreibt Analystin Sibylle Bischofberger. Ausserdem dürfte im laufenden Jahr noch ein Gewinn aus der Veräusserung von Diaexpert in Höhe von 15 Mio. Fr. verbucht werden können.

