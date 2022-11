Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Wie bereits in der vergangenen Woche werden auch in der kommenden, letzten Novemberwoche Konjunkturdaten massgeblich den Ton angeben. In den letzten Tagen lieferte vor allem das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed den entscheidenden positiven Impuls für die Aktienmärkte.

Kommenden Freitag werden die monatlichen US-Jobstatistiken veröffentlicht. Nicht weniger genau beäugt werden dürften die US-Konsumausgaben. Immerhin stellt der «Black Friday» traditionell den Startschuss in die Weihnachtssaison für den US-Detailhandel dar. Die Erwartungen in diesem Jahr fallen gemischt aus. Erste Statistiken dürfte es im Laufe der kommenden Woche geben.

Aus dem Euroraum stehen in der kommenden Wochen vor allem Inflationszahlen im Mittelpunkt. Hierzulande werden Investoren auf Daten wie das BIP für das dritte Quartal schauen. Weitere Daten wie das Kof-Konjunkturbarometer, der CS-CFA Index oder auch die Konsumentenpreise runden das Bild ab und geben eine breite Übersicht über die weiteren Aussichten sowie die aktuelle Stimmung in der Schweizer Wirtschaft.

Auf Unternehmensseite könnten noch die Zahlen des Backwarenkonzerns Arzyta sowie die Kapitalmarkttage des Vakuumventilherstellers VAT oder von Phoenix-Mecano für Gesprächsstoff sorgen.

Der SMI schliesst am Freitag 0,09% im Plus auf 11’168,03 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 21. November, bis Freitag, 25. November:

1. SoftwareOne 17,1% (Wochenperformance)

Der IT-Dienstleister lieferte diese Woche das erstmalige Trading-Update zum dritten Quartal. Dieses überzeugt – denn SoftwarOne bleibt nicht nur von der konjunkturellen Eintrübung oder einer stärkeren Einbremsung bei den Cloud-Ausgaben verschont, sondern macht auch bei der Profitabilität einen Schritt nach vorne. Ausserdem wird ein Aktienrückkaufprogramm lanciert.

2. Aryzta 12,6%

Von der Grossbäckerei gab es in letzter Zeit keine wesentlichen Neuigkeiten. Am kommenden Montag wird aber ein Trading-Update zum ersten Quartal (August bis Oktober) publiziert. Aryzta veröffentlicht für diese Periode traditionell keine Gewinnzahlen. Trotz des unbeständigen Umfelds rechnen viele Anleger offenbar mit einem soliden Ergebnis.

3. ObsEva 10,4%

Dem angeschlagenen Biotech-Unternehmen gelang diese Woche der Befreiungsschlag. ObsEva verkauft alle Rechte an seinem Pipeline-Kandidaten Ebopiprant an das US-Unternehmen Xoma Corporation. Damit fliesst ObsEva eine Einmalzahlung von 15 Mio. $ zu. Neben der Vorauszahlung winken noch zukünftige Meilensteinzahlungen von bis zu 98 Mio. $. Der Deal sichert dem ums Überleben kämpfenden Unternehmen Zeit. Mit der gewonnenen Liquidität sollte es sich rund ein Jahr über Wasser halten können.

4. Comet 9,5%

Am Kapitalmarkttag in der vorletzten Woche zeigte sich die Technologiegruppe hinsichtlich der ambitionierten Ziele für 2025 trotz Hindernissen und Unwägbarkeiten sehr zuversichtlich. Diese Woche erhöhte Research Partners das Kursziel für Comet auf 250 von 230 Fr. und bestätigt die Einstufung «Kaufen».

5. Gavazzi 9,0%

Die Aktien des Elektrotechnikunternehmens schossen am Donnerstag dank starken Halbjahreszahlen in die Höhe. Die zuvor schon gegen den Trend knapp positive Jahresbilanz der Aktie wird damit deutlich ausgebaut. Carlo Gavazzi hat im ersten Halbjahr (per Ende September) den Umsatz vor allem dank einer starken Entwicklung in Europa bereinigt um Währungseffekte um beinahe ein Fünftel gesteigert. Da gleichzeitig die Kosten deutlich weniger schnell zunahmen, verbesserte sich die operative Gewinnmarge (Ebit) auf über 18%.

