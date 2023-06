Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 2,05% höher auf 2’195,09 Punkten, der SMI steigt 0,53% auf 11’280,29 Punkte und der SPI bewegt sich um 0,74% nach oben auf 14'863,03 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 26. Juni, bis Freitag, 30. Juni:



1. Klingelnberg 8,1% (Wochenperformance)

Letzten Freitag hat Credit Suisse das Kursziel für den Maschinenbauer nach der Vorlage von Jahreszahlen auf 30 von 28 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Outperform» belassen. Die Zahlen von Klingelnberg seien in jeder Hinsicht stark gewesen, schreiben die Analysten. Das Unternehmen habe es geschafft, den Auftragsbestand in profitablen Umsatz zu wandeln. Neben einer ersten Dividendenzahlung nach einigen Jahren Pause stimme zudem der Ausblick zuversichtlich. Entsprechend erhöhen die Experten ihre Umsatz- sowie Gewinnschätzung um 9 bzw. 14% für das laufende Jahr.

2. Medartis 7,9%

Research Partners hat in der Vorwoche die Abdeckung für das Medizinaltechnikunternehmen mit der Einstufung «Kaufen» und einem Kursziel von 92.40 Fr. aufgenommen. Medartis verfüge über starke Produkte und nur einen geringen Marktanteil von 1,6% in einem unterentwickelten Markt, schreibt Analyst Alexander Burgansky. Entsprechend sieht er Medartis gut aufgestellt, um künftig deutlich zu wachsen. Unterstützung biete dabei die jüngst gestärkte Position auf dem US-Markt. Dazu kämen ein überlegenes Produktdesign und eine innovative Produktepipeline, so der Analyst weiter.

3. Belimo 7,7%

Stifel hat Ende der Woche das Rating für den Raumklimaspezialisten im Rahmen einer Branchenstudie auf «Buy» von «Hold» erhöht. Das Kursziel lautet weiter unverändert 475 Fr. Der sehr defensive Schweizer «ESG-Champion» dürfte von immer strikteren Energieeffizienzvorgaben profitieren, so die Analysten. Die bisherige unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktie seit Jahresbeginn sei nicht gerechtfertigt, begründen sie die Hochstufung.

4. Aryzta 6,8%

Am Montag hat Stifel die Abdeckung für den Backwarenkonzern mit der Einstufung «Buy» und einem Kursziel von 2 Fr. aufgenommen. Trotz der Risiken und der unrühmlichen Vergangenheit habe Aryzta seines Erachtens ein neues Kapitel aufgeschlagen, schreibt der zuständige Analyst Pascal Boll. So sei das Unternehmen auf bestem Weg zu einem erfolgreichen Turnaround, der mehr und mehr an Zugkraft gewinne und Aryzta letztlich zu einem Cashflow-Compounder mit hoher Wertschöpfung für die Aktionäre verwandle. Insgesamt werde seine positive Einschätzung durch die marktführenden Positionen von Aryzta, einer überzeugenden Erfolgsbilanz in den letzten zwei Jahren sowie durch ein erhebliches langfristiges Wertsteigerungspotenzial der Aktie gestützt, so der Analyst.

5. Sika 6,3%

Barclays hat am Montag das Kursziel für den Bauchemiekonzern auf 390 von 330 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Overweight» bestätigt. Mit der Anpassung berücksichtige er sein Vertrauen in die Marktdurchdringung und das Wachstumspotenzial des Bauchemieherstellers, schreibt Analyst Pierre Rousseau. Zudem könnte die Integration des übernommenen deutschen Bauchemieunternehmens MBCC das Potenzial erhöhen und erhebliche Synergien generieren. Am Dienstag vermeldete Sika zudem die Eröffnung einer weiteren Fabrik in Indien. Damit unterhalten die Innerschweizer auf dem Subkontinent nun zwölf Fertigungswerke. Mit dem neuen Werk in Kharagpur könne das Unternehmen anstehende Grossprojekte im Osten und Nordosten des Landes effizient bedienen.

