Die Aktienmärkte haben eine harte Woche hinter sich. Zinserhöhungen, Ukrainekrieg, eine anhaltend galoppierende Inflation und die drohende Energiekrise sorgten für kräftige Verluste und hinterliessen einen schlechten Beigeschmack bei den Anlegern.



Das beherrschende Thema an den Börsen bleibt die hohe Inflation und die entsprechenden Reaktionen der Zentralbanken. Dabei ist es für die Notenbanker ein schmaler Grat, auf dem sie wandeln. Mittlerweile macht sich durchaus die Ansicht breit, dass zu heftige Zinserhöhungen zwar die Inflation bekämpfen, aber gleichzeitig für Rezession sorgen werden.

In der Schweiz stehen in der neuen Börsenwoche der KOF Consensus Forecast, der CS-CFA Index sowie das Kof-Konjunkturbarometer im Blick der Anleger. Die Agenda für Unternehmenstermine zeigt sich derweil deutlich dünner. Hierzulande legen ein paar Unternehmen aus der zweiten Reihe ihre Halbjahresergebnisse vor, beispielsweise zum Wochenausklang Airesis. Der SMI schliesst am Freitag 1,55% im Minus auf 10’137,78 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 19. September, bis Freitag, 23. September:

1. Evolva 9,9% (Wochenperformance)

Am Mittwoch bekräftigte das Biotech-Unternehmen an der Anlegerkonferenz «Investora 2022» die Kurzfrist- und Mittelfristziele. «Ziel ist es, Evolva in ein führendes Biotech-Unternehmen zu wandeln, das Lösungen rund um natürliche Inhaltsstoffe auf der Basis von Fermentation anbietet», so CEO Christian Wichert.

2. Bachem 6,4%

Der Pharmazulieferer gab diese Woche den Abschluss von zwei Verträgen für die Herstellung von Peptiden bekannt. Das Volumen für die kommenden zwei Jahre beträgt 175 Mio. Fr. Ausserdem sei das Unternehmen in Verhandlungen über deutlich grössere Mengen in den Folgejahren.

3. Jungfraubahnen 4,9%

Anfang September legte der Bahnbetreiber erfreuliche Halbjahreszahlen vor. Das Geschäft bleibt grundsätzlich risikobehaftet. Reisende aus China dürften auch im zweiten Halbjahr fernbleiben, und die weltweiten Preissteigerungen drohen die Reiselust zu hemmen. Die gute Positionierung der Jungfraubahnen im Markt, die üppige Kapitalausstattung und vernünftig bewertete Aktien dürften unter anderem ausschlaggebend gewesen sein, dass der Kurs diese Woche allen Widrigkeiten zum Trotz gestiegen ist.

4. Implenia 4,1%

Für die Aktionäre des Bauunternehmens gab es in den letzten Jahren wenig zu lachen. Seit Mitte Juni zeigt die Tendenz aber steil nach oben. Damit sind Implenia-Aktien im zuletzt schwachen Gesamtmarkt eine leuchtende Ausnahme. Erst kürzlich überschritt der Kurs nun die Marke von 30 Fr. Rahn+Bodmer zufolge signalisiert die Börse damit das Gelingen des Turnarounds. Eine mögliche Kapitalerhöhung dürfte vom Tisch sein und der Baukonzern berichte immer wieder von sehr gutem Auftragseingang, heisst es im Kommentar der Bank.

5. Swatch Group 1,3%



Die jüngsten Uhrenexportdaten stimmen Investoren allgemein zuversichtlich. Dass Swatch so zulegen konnten, begründen Analysten damit, dass das tiefere Preissegment dank der «Moonswatch»-Uhren besonders starken Zuwachs verzeichnet habe.



