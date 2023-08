Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

«Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt verliert in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 1,87% tiefer auf 2’208,12 Punkten, der SMI sinkt 1,94% auf 11’098,48 Punkte und der SPI bewegt sich um 2% nach unten auf 14’655,16 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 31. Juli, bis Freitag, 4. August:

1. Mikron 8,6% (Wochenperformance)

Stifel hat Ende der Vorwoche das Kursziel für den Präzisionsmaschinenhersteller auf 19 von 16.70 Fr. erhöht und belässt die Einstufung auf «Buy». Die Ergebnisse des ersten Halbjahres hätten die Markterwartungen erneut übertroffen, schreibt Analyst Christian Arnold. Sie bestätigten denn auch die erfolgreichen Restrukturierungsmassnahmen des Jahres 2020. Mikron verfügt laut Arnold nun über eine optimierte Kostenstruktur und ein weniger zyklisches Engagement in den Endmärkten. Seine Umsatzprognosen für 2023 und 2024 hebe er um 10 bzw. 6% an und seine EPS-Schätzungen um 18 bzw. 11%. FuW-Redaktor Andreas Meier hatte in seiner Einschätzung zu den Halbjahreszahlen zu bedenken gegeben: «…Mikrons Geschäft ist zyklisch, ein Auftragsrückgang kann abrupt eintreten, wenn das Investitionsklima bei den Kunden sich ändert. Deshalb bleibt das Kurspotenzial der Aktien limitiert.»

2. Interroll 6,4%

Der Spezialist für Intralogistik hat im ersten Halbjahr weniger umgesetzt und eine tiefere Marge erreicht, wie am Mittwoch bekannt wurde. FuW-Redaktor Rainer Weihofen zeigt sich trotzdem optimistisch: «Das erste Halbjahr kann getrost als Ausnahme gewertet werden, denn die Intralogistik bleibt eine Wachstumsbranche, weil innerbetriebliche Logistikprozesse in weiten Teilen der Wirtschaft bisher noch nicht automatisiert sind.» Zwar reduziert «Finanz und Wirtschaft» wegen der vorübergehenden Umsatzschwäche die Schätzung für den Gewinn pro Aktie im laufenden Jahr von 102 auf 82.50 Fr., die Empfehlung «Kaufen» bleibt aber bestehen.

3. Also 5,8%

In dem bereits in der Vorwoche veröffentlichten Halbjahresergebnis des IT-Distributors schlägt sich die Zurückhaltung der Kunden nieder. Umsatz und Ergebniskennziffern fielen im ersten Semester signifikant. Also hält trotzdem an der Gewinnprognose für das Gesamtjahr fest. «Durch verschiedene organisatorische Massnahmen, die teils auch das Ergebnis belasten, versucht das Unternehmen gegenzusteuern. Der freie Cashflow und die Kapitalrendite konnten in Folge überzeugen. Also dürfte gestärkt aus der Schwäche kommen», fasst FuW-Redaktor Thorsten Riedl zusammen.

4. Adecco 5,1%

Der Personalvermittler und -dienstleister hat gemäss den am Donnerstag publizierten Zahlen in einem rauer werdenden Umfeld im zweiten Quartal weiter zugelegt. In der Periode von April bis Juni steigerte Adecco den Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um rund 1% auf knapp 6 Mrd. €. Um Währungseinflüsse und die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage bereinigt resultierte ein organisches Wachstum von 4%. Stefan Krähenbühl, Co-Leiter des Unternehmensressorts von FuW, analysiert: «Das neue Management hat zum wiederholten Mal bewiesen, dass es die richtigen Entscheide trifft, um das Unternehmen auf Kurs zu bringen. Die Zuversicht, dass die nächsten Quartale trotz möglicher Rezession zugunsten von Adecco ausfallen, ist so gross wie lange nicht.» Entsprechend ändert «Finanz und Wirtschaft» ihre Empfehlung von «Halten» auf «Kaufen».

5. GAM 2,1%

Auch in den vergangenen Tagen haben die Wirren um die geplante Übernahme des Vermögensverwalters kein Ende genommen. Die Aktionärsgruppe NewGAMe und Bruellan haben am Donnerstagabend einen 100-Tage-Plan für eine Neuausrichtung von GAM vorgestellt, der unter anderem die Beschaffung von frischem Kapital über eine privat platzierte Wandelanleihe beinhaltet. Nur wenige Stunden später reagiert der potenzielle Käufer von GAM, Liontrust, mit einem offenen Brief. Darin wird der Hundert-Tage-Plan als «alles andere als ein detaillierter Vorschlag für die Zukunft von GAM» bezeichnet. Zudem haben GAM-Aktionärinnen und -Aktionäre nun länger Zeit in ihrer Entscheidungsfindung, ob sie ihre Anteilscheine am Asset-Manager an Liontrust verkaufen wollen oder nicht. Denn der britische Asset-Manager hat das Kaufangebot für GAM bis 23. August verlängert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.