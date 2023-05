Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt verliert in der abgelaufenen Woche etwas. Der FuW Swiss 50 Index notiert 1,46% tiefer auf 2208,54 Punkten, der SMI sinkt 1,18% auf 11’434,24 Punkte, und der SPI bewegt sich um 1,09% nach unten auf 15'086,76 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 22. Mai, bis Freitag, 26. Mai:

1. Santhera 19.8%

Santhera erwartet im Herbst die Zulassungsentscheide der EU und der USA zu ihrem Medikament zur Behandlung des erblichen Muskelschwunds Duchenne-Muskeldystrophie. Zusätzliche Nachrichten hat es in der Berichtswoche nicht gegeben. Wahrscheinlich hat sich der Aktienkurs – wie der anderer zuvor abgestrafter kleiner Biotech-Unternehmen – ein bisschen erholt. Seit Anfang Jahr beträgt das Minus auch nach der Gegenbewegung immer noch fast 50%.

2. Xlife Sciences 12.9% (Wochenperformance)

Die Aktien von Xlife Sciences profitieren vom Aktienverkauf an ihrer Portfoliogesellschaft Laxxon Medical. In der letzten Woche hat das Unternehmen weitere 15% der Aktien für 1,5 Mio. Fr. verkauft. Seit März 2023 hat Xlife Sciences bereits 46% der Anteile an Laxxon Medical veräussert und damit einen Gewinn von rund 4,5 Mio. Fr. erzielt. Ausserdem kommt es an der Generalversammlung vom 20. Juni zum Wechsel im Verwaltungsratspräsidium. Der Gründer und Grossaktionär David Deck soll zum neuen VR-Präsidenten gewählt werden.

3. VAT 10.8%

Auslöser für den Kursanstieg der VAT-Aktie war der US-Chipkonzern Nvidia. Er profitiert seit Jahresbeginn vom Hype um die Künstliche Intelligenz und publizierte am Mittwoch starke Quartalszahlen. Dies hatte den gesamten Technologiesektor beflügelt.

4. Wisekey 7.6%

Das Cybersecurity und Blockchain-Unternehmen Wisekey hat die endgültige Zuteilungsquote für das Halbleitergeschäft (Sealsq) festgelegt, das abgespalten wird. Gemäss den Plänen erhalten die Aktionäre von Wisekey 20% oder gut 1,5 Mio. der Sealsq-Aktien als Sachdividende. Sealsq wird separat an die US-Börse Nasdaq gebracht, und der Handel dieser Papiere wird am 24. Mai aufgenommen.

5. Dottikon 5.5%

Die Aktionäre des Spezialitätenchemie-Unternehmen haben am Donnerstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung der umfassenden Revision der Statuten mit grosser Mehrheit zugestimmt. Laut Dottikon ist der Vorteil eines Kapitalbands, dass rasch Kapital beschafft werden könne, um zum Beispiel Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen.

