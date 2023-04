Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 0,82% tiefer auf 2’194,13 Punkten, der SMI steigt 1,09% auf 11’227,60 Punkte und der SPI bewegt sich um 0,67% nach oben auf 14’644,83 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 3. April, bis Donnerstag, 6. April:

1. Montana Aerospace 10,2% (Wochenperformance)

Der Luftfahrtzulieferer wächst gemäss den am Dienstag publizierten Jahreszahlen rapide und will 2023 endlich Gewinn machen. Zudem gibt es Überlegungen zur Verselbstständigung der Energiesparte, da sie trotz ihres nennenswerten Umsatzbeitrags nicht zum Kerngeschäft gezählt werden kann.

2. Klingelnberg 7%

Der Maschinenbauer war bereits letzte Woche sehr gefragt, nachdem das Unternehmen für das per Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr 2022/23 neue Höchstwerte bei Umsatz und Auftragseingang gemeldet hatte. Die Euphorie bei den Anlegern hat offenbar auch in den letzten Tagen angehalten, wovon die Titel profitiert haben.



3. LM Group 5,8%

Der Online-Reiseanbieter vermeldete in der Vorwoche, dass er die im vergangenen Sommer angekündigten Käufe von Aktien seines Hauptaktionärs Freesailors wieder rückgängig macht. Alle beteiligten Parteien hätten die Transaktion für nichtig erklärt. Der Reiseanbieter soll nun die für diese Transaktion geleisteten Zahlungen wieder zurückerhalten, womit die Finanzposition des Unternehmens gestärkt werde. Weil die Transaktion als «nichtig ab initio» betrachtet werde, müsse auch der Jahresabschluss diese Annullierung spiegeln. Dieser soll nun am kommenden Donnerstag veröffentlicht werden. Am selben Tag ist die Investorenkonferenz geplant.

4. SoftwareOne 5,2%

Paukenschlag bei SoftwareOne: Am Dienstag hat der IT-Dienstleister einen CEO-Wechsel bekannt gegeben. Per Mai 2023 löst Brian Duffy den bisherigen Amtsinhaber Dieter Schlosser ab. Duffy wechselt vom deutschen Softwarekonzern SAP zu SoftwareOne. Dort war er als zuletzt «President of Cloud» für eine strategische Initiative zur Migration von Kunden in die Cloud verantwortlich.

5. Roche GS 5,2%

Berenberg hat Mitte der Woche das Kursziel für die Roche-Bons auf 320 von 350 Fr. gesenkt. Die Einstufung lautet aber weiterhin «Buy». Die Titel des Pharmakonzerns hätten in den letzten Monaten im Vergleich zur Konkurrenz zu schwach abgeschnitten, schreibt Analystin Luisa Hector. Am Markt werde der Pipeline von Roche nun keine Prämie mehr zugestanden. Trotz des Fehlens eines neuen Blockbusters halte sie den Kursrückgang aufgrund der bestehenden Medikamente auf dem Markt aber für übertrieben, so die Expertin weiter. Die wichtigsten Katalysatoren seien derzeit die Daten aus dem Gentherapieprogramm für Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), die noch im Monat Mai erwartet würden.

