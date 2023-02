Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 1% höher auf 2239,52 Punkten, der SMI steigt 1,1% auf 11’256,29 Punkte, und der SPI bewegt sich um 1,1% nach oben auf 14’490,70 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 13. Februar, bis Freitag, 17. Februar:

1. Newron 39,5% (Wochenperformance)

Das Biotech-Unternehmen war schon in der Vorwoche unter den fünf Gewinneraktien zu finden. Zu einem weiteren Kursschub kam es am Donnerstag. Der Grund: Newron hat auch nach einem Jahr eine gute Wirksamkeit in der Behandlung von Schizophrenie-Patienten belegen können. In einer klinischen Phase-II-Studie mit Evenamide als Zusatztherapie für Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie seien «bemerkenswerte neue Ergebnisse» erzielt worden, so das Unternehmen. FuW hält die Titel für aussichtsreich, Engagements sind aber weiterhin sehr risikofreudigen Anlegern vorbehalten.

2. Mikron 17,8%

Analyst Christian Arnold vom Broker Stifel hat diese Woche das Kursziel von 10.40 auf 16.70 Fr. erhöht und empfiehlt die Titel des Präzisionsmaschinenherstellers zum Kauf. Die Ebit-Marge von 8 bis 9%, die Mikron in Aussicht gestellt hat, wäre die höchste seit mehr als zwanzig Jahren, betont er. Nach den bereits verkündeten positiven Auftrags- und Umsatzzahlen hat er seine Gewinnschätzungen für 2022 und 2023 deutlich – um 33 bzw. 35% – heraufgesetzt.

3. Meier Tobler 16,5%

Gemäss Jahreszahlen, die am Mittwoch publiziert worden sind, profitiert der Bauzulieferer 2022 vom Boom bei der Sanierung von Heizungsanlagen und steigert Umsatz und Gewinn. Auch die Dividende soll von 1 auf 1.20 Fr. steigen. Gemäss FuW-Analyse sind Meier Tobler für dividendenorientierte Anleger auf längere Sicht attraktiv.



4. Basilea 9,9%

Das Biotech-Unternehmen hat 2022 mit einem Gewinn von 12,1 Mio. Fr. die Profitabilität ein Jahr früher erreicht als erwartet. Gemäss einer Ankündigung vom Dienstag will es sie im laufenden Jahr kräftig steigern. Ein Kauf der Aktien, die lange Zeit enttäuscht hatten, dürfte sich nun lohnen – so die FuW-Analyse.

5. Sika 9,4%

Der Bauchemiekonzern hat am Freitag das bislang beste Resultat der Unternehmensgeschichte verkündet. Zwar musste er 2022 gegen die Inflation bei den Rohmaterialien ankämpfen, konnte sie aber dank seiner sehr starken Marktstellung weitgehend an die Kunden weitergeben. Punkten bei den Anlegern kann er zudem mit den optimistischen Finanzzielen für 2023 und der Aussage, dass die Dividende angehoben werden soll.

