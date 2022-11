Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Start in den vorletzten Börsenmonat dieses Jahres ist eher zaghaft. Der Kursverlauf in der abgelaufenen Woche zeigt, wie stark die Nerven der Investoren auch weiterhin angespannt sind.

Es sind letztlich vor allem die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, die bei den Investoren die Alarmglocken weiter schrillen lassen. Das Fed dürfte das Zinserhöhungstempo erst dann drosseln, wenn die Daten es auch wirklich zulassen und wenn die Inflation dauerhaft zurückgeht. Mit entscheidend für den weiteren Kurs des Fed werden auch die Daten der kommenden Woche sein. So werden in den USA die Konsumentenpreise veröffentlicht.

Ansonsten ist der Konjunkturkalender recht überschaubar – sowohl international als auch hierzulande. Die Berichtssaison geht zwar noch weiter, allein die Zahl der täglichen Abschlüsse zeigt aber, dass sie an Fahrt verliert. Mit den Versicherern Swiss Life und Zurich sowie Richemont stehen immerhin nochmals drei Blue Chips auf dem Plan.

Der SMI schliesst am Freitag 0,72% im Plus auf 10’787,77 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 31. Oktober bis Freitag, 4. November:

1. Medartis 12,6% (Wochenperformance)

Seit das Medizinaltechnikunternehmen Mitte August die Jahresprognose gesenkt hat, gab es keine relevanten Neuigkeiten mehr. Diese Woche wurde aber dem Medartis-Besitzer Thomas Straumann und dem CEO Christoph Brönnimann in zwei Artikeln der «Basler Zeitung» eine Bühne geboten. Letzterer wird mit den Worten «Wir sind der Ferrari unter den Herstellern» zitiert. Zudem betont Brönnimann, dass die Bruttomarge von 84% gemessen an branchenüblichen Massstäben ein Spitzenwert sei.

2. Burckhardt Compression 12,5%

Der Kompressorenspezialist erfreute diese Woche mit guten Semesterzahlen und attraktiven Mittelfristzielen. Dank der starken Auftragslage bieten die Burckhardt-Aktien gemäss FuW-Analyse innerhalb des Industriesegments einen guten Schutz gegen die konjunkturelle Abkühlung.

3. AMS Osram 12,5%

Seit Bekanntgabe des Quartalsberichts am Mittwoch befinden sich die Titel des österreichischen Technologiekonzerns in einer starken Erholungsbewegung. Die Aktie hat im laufenden Jahr (-62%) stark korrigiert und dürfte nach Ansicht von Händlern den Talboden wohl durchschritten haben. Impulse gehen auch von einem Kommentar aus dem Hause Vontobel aus. Während andere Berufskollegen ihre Kursziele zahlenbedingt mit dem Korrekturstift überarbeiten, hält Vontobel-Analyst Mark Diethelm nicht nur an seiner Kaufempfehlung, sondern eben auch am Kursziel von 15 Fr. fest. Das hiesse dann eigentlich, dass er den Valoren des Sensorenherstellers mehr als eine Kursverdoppelung zutraut.

4. Swatch Group 9,0%

Luxusgüterwerte wie Swatch Group profitierten vor dem Wochenende von den Spekulationen um eine Lockerung der Covid-Restriktionen. China ist einer der wichtigsten Märkte der Branche. Ob sich die China-Spekulationen allerdings bewahrheiten, müsse sich erst noch zeigen, sagten Händler. Denn schon einmal diese Woche hatte es Spekulationen über eine mögliche Abkehr von der strikten Null-Covid-Strategie gegeben. Diese wurden dann von Chinas Behörden aber zurückgewiesen.

5. Dufry 7,6%

Der Reisedetailhändler ist im dritten Quartal stark gewachsen und zielt für das Gesamtjahr auf rund 75% des Umsatzes vom Vorkrisenjahr 2019. Damit mag er auf Jahressicht zwar noch ein ganzes Stück vom Normalbetrieb entfernt sein, dass im Oktober der Umsatz aber bereits wieder bei 92% des Umsatzes vom Vergleichsmonat 2019 steht, ist ein entscheidendes positives Signal. Und auch sonst stehen die Zeichen nicht schlecht. Das organische Wachstum erreichte in den ersten neun Monaten gegenüber dem schwachen Vorjahr fast 100%, sogar in der kriselnden Region Asien-Pazifik ist signifikantes Wachstum spürbar.

Fehler gefunden?Jetzt melden.