Die Risikobereitschaft der Anleger hat in der zu Ende gehenden Woche merklich abgenommen. Daran dürfte sich zunächst kaum etwas ändern: Die Investoren werden erst einmal den Entscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch abwarten. Experten rechnen unisono mit dem nächsten klaren Zinsschritt. Er könnte daher zu einem grossen Teil schon eingepreist sein.

Auch in Japan, England und der Schweiz stehen Zinsentscheide an. Der SNB verschafft dabei die Zinserhöhung der EZB vor zwei Wochen einen gewissen Spielraum. Mit einer Inflationsrate von 3,5% sei der Handlungsdruck in der Schweiz zudem nicht so akut wie in anderen Ländern, schreibt die Graubündner Kantonalbank. Die Schweizer Wirtschaft entwickele sich derzeit zum Glück robust und könne wohl gut mit höheren Zinsen leben. In der Summe würden die Notenbanken die Leitzinsen in naher Zukunft allesamt weiter kräftig erhöhen, so auch hier das Fazit. Der SMI schliesst am Freitag 1,27% im Minus auf 10’610,65 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 12. September, bis Freitag, 16. September:

1. Leclanché 20,9% Wochenperformance

Ende vergangener Woche hat der Batteriehersteller angekündigt, dass es an der Generalversammlung am 30. September zu einer Reihe von Wechseln im Verwaltungsrat kommt. Fünf Mitglieder treten nicht mehr zu Wahl in das Gremium an. Mit der Nomination von vier neuen Mitgliedern soll der Mehrheitsaktionär Sefam eine strategische Rolle im Verwaltungsrat übernehmen. Zudem hat Leclanché am Dienstag mitgeteilt, dass die Aktionäre an der GV auch über die Stärkung der Bilanz befinden sollen. Konkret schlägt der Verwaltungsrat die Umwandlung von Schulden in Höhe von 41,3 Mio. Fr. in Aktien vor.

2. Cembra 6,2%

Credit Suisse hat ihre Favoritenliste für Schweizer Small- & Mid-Cap-Unternehmen überarbeitet. Cembra bleibt zwar in der Auswahl – ungeachtet dessen wird die Konsumkreditbank kommende Woche den SMIM-Index verlassen. Die defensiven Qualitäten von Cembra scheinen die Anleger offenbar trotzdem überzeugt zu haben.

3. Kuros 4,9%

Das auf Knochentransplantate spezialisierte Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung über 6 Mio. Fr. via Privatplatzierung vorgenommen. Dazu hat es 3,75 Mio. neue Aktien mit einem Nennwert von 0.10 Fr. pro Titel platziert, wie es am Donnerstag mitgeteilt hat. Das Unternehmen erhalte «die Möglichkeit, seine Betriebslaufzeit bis zum zweiten Quartal 2024 zu verlängern», so CEO Joost de Bruijn.

4. SGS 3,5%

Per kommenden Montag werden im SMI die Anteilsscheine des Warenprüfkonzerns durch Sonova ersetzt. In der Regel sorgen diese Indexanpassungen im Vorfeld bereits für gewisse Bewegungen in den betroffenen Aktien. Bei SGS war schon seit Beginn des dritten Quartals eine Stabilisierung nach der Talfahrt seit Jahresbeginn zu beobachten, sagt Chartexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Bei über 2100 Fr. dürfte sie einen Boden gefunden haben. «Ein erster Befreiungsschlag mit einem Sprung über 2334 Fr. ist diese Woche zwar zunächst gescheitert, wird diese Marke aber nachhaltig überwunden, ergibt sich kurzfristiges Potenzial erst einmal Richtung 2500 Fr.» Der Abschied aus dem SMI scheine damit womöglich bereits im Frühjahr vorgenommen worden zu sein, heisst es bei Rahn+Bodmer.

5. Aryzta 2,4%

Die Papiere des Backwarenkonzerns waren diese Woche gefragt. Die Tatsache, dass UBS Fund Management erstmals seit sieben Jahren wieder in Aryzta investiert habe, stimme positiv, wird ein Händler zitiert.

