An den globalen Märkten werden in der kommenden Woche die letzten Sitzungen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) das bestimmende Thema sein. Vor den grossen Zinsentscheidungen hielten sich die Marktteilnehmer in der vergangenen Handelswoche eher zurück.

Zum Jahresausklang stehen zudem diverse Prognosen zur Entwicklung der Schweizer Konjunktur an. Am Dienstag werden neben der Seco-Konjunkturprognose für den Dezember auch noch Credit Suisse, Raiffeisen sowie BAK Economics ihre Voraussagen für die hiesige Wirtschaft publizieren. Am Donnerstag folgt dann die Kof mit der Konjunkturprognose für den Winter. Daneben stehen auch international etwa der ZEW-Konjunkturindex und der Tankan-Bericht auf der Agenda.



Von Unternehmensseite sind hingegen keine nennenswerten Impulse zu erwarten. Nur die Spac-Gesellschaft VT5 und die Perrot Duval Gruppe werden ihre Jahres- beziehungsweise Halbjahreszahlen präsentieren.

Der FuW Swiss 50 Index schliesst am Freitag 1,23% im Plus auf 2'089,01 Punkten und der SMI 0,58% im Plus auf 11'068,30 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 5. Dezember, bis Freitag, 9. Dezember:

1. Kinarus 27,5% (Wochenperformance)

Das Biotech-Unternehmen legte diese Woche neue präklinische Daten zu seinem Kandidaten KIN001 vor. Laut Kinarus hat der Wirkstoff eine starke antivirale Wirksamkeit gegen die SARS-CoV-2-Omikron-Untervarianten BA.2 und BA.5 gezeigt. Die Studie ergänze bereits zuvor veröffentlichte Daten und zeige die anhaltende Beständigkeit der antiviralen Aktivität von KIN001 gegen Omikron-Subvarianten. Gemäss der Mitteilung ist die BA.5-Subvariante derzeit für etwa ein Viertel der Covid-19-Fälle in den USA verantwortlich.

2. Meyer Burger 9,9%

Bereits in der Vorwoche schaffte es das Solarunternehmen in die «FuW Fünf Gewinneraktien der Woche». Am Mittwoch wurde bekannt, das Baader Helvea ihre Favoritenliste überarbeitet hat und die Aktien von Meyer Burger nun neu zur Auswahl «Top Stock Ideas» gehören. Laut der Investmentbank sei bei Meyer Burger das Momentum derzeit attraktiv. Die Nachfrage nach Solarzellen aus Europa sei gross und das Hochfahren der Produktion verlaufe nach Plan.

3. Meier Tobler 8,6%

Die Aktien des Haustechnikers haben sich im laufenden Jahr etwas mehr als verdoppelt und sind in dem insgesamt schlechten Börsenjahr 2022 absoluter Spitzenreiter. Meier Tobler profitiert weiter von der mit Schwung vorangetriebenen Energiewende und der Angst vor einer Energiekrise. Dieser Meinung sind auch die Analysten der Privatbank Rahn und Bodmer, welche in einem kürzlich veröffentlichten Statement die führende Position des auf die Schweiz fokussierten Unternehmens hervorstreichen und zum Schluss kommen, dass die Aktie angesichts des erwarteten Wachstums keineswegs übertrieben hoch bewertet sei.

4. CS Group 6,5%

Die Aktien der krisengeplagten Grossbank konnten sich in den letzten Tagen erholen. Am Markt zeigt man sich in gewisser Weise erleichtert, dass die Kapitalerhöhung durch bestehende Aktionäre der Credit Suisse – anders als teilweise befürchtet – gut gelaufen ist. Immerhin wurden 98,2% der angebotenen neuen Aktien gezeichnet.

5. Montana Aerospace 5,6%

Konkrete News zum Luftfahrtzulieferer gab es diese Woche nicht. Der Kursgewinn könnte möglicherweise durch aktuelle Spekulationen in den USA über einen Grossauftrag von United Airlines an Boeing ausgelöst worden sein. Anleger könnten darauf hoffen, dass auch Montana Aerospace, zu deren Kunden Boeing zählt, davon profitiert. Mitte November hatte Montana Aerospace einen mehrjährigen Vertrag mit dem Flugzeughersteller Airbus unter Dach und Fach gebracht.

