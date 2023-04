Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 0,82% höher auf 2’2241,97 Punkten, der SMI steigt 1,04% auf 11’460,58 Punkte und der SPI bewegt sich um 1,11% nach oben auf 15'025,03 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 17. April, bis Freitag, 21. April:

1. Spexis 19.4% (Wochenperformance)

Am Dienstag wurde bekannt, dass das Biotech-Unternehmen eine Kapitalzusage in Höhe von 4,5 Mio. $ erhalten hat, um mit dem Wirkstoff ColiFin den Beginn der Studien der Phase III zu ermöglichen. Dass der Aktienkurs bereits am Vortag um 25% emporschnellte, hat beim FuW-Praktikus die Frage aufgeworfen, ob möglicherweise im Vorfeld schon etwas durchgesickert ist.

2. GAM 15.7%

Der taumelnde Schweizer Asset-Manager steht möglicherweise vor der Übernahme durch die britische Liontrust. Die beiden Unternehmen bestätigten am Dienstag offiziell Kaufverhandlungen. Als Reaktion auf die Spekulationen und entsprechende Berichte haben die Valoren von GAM stark zugelegt.

3. Newron 11.2%

Die Aktionäre des an der Schweizer Börse SIX kotierten Pharmaunternehmens haben an der Generalversammlung vom Dienstag alle Traktanden angenommen. So sei unter anderem Gillian Dines neu in den Verwaltungsrat von Newron gewählt worden. Ferner wurden auch die Jahresrechnung für 2022 und die Vergütung des Verwaltungsrats abgesegnet.

4. Peach Property 10.5%

Bei dem Immobilienunternehmen kommt es an der Generalversammlung am 24. Mai zu einem Wechsel an der Spitze, wie am Mittwoch vermeldet wurde. Firmenchef Thomas Wolfensberger tritt zurück. Neu übernimmt VR-Präsident Reto Garzetti als exekutiver Präsident auch die operative Leitung. Wolfensberger, der 16 Jahre als CEO tätig war, werde Peach Property danach als Berater zur Verfügung stehen.

5. Lalique 6.6%

Das Luxusgüterunternehmen hat es gemäss den am Mittwoch publizierten Jahreszahlen geschafft, den Reingewinn 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 41% auf 9,6 Mio. € zu steigern. Der Reingewinn beinhaltet einen Sonderertrag von 1,7 Mio. € aus dem Abschluss eines Rechtsverfahrens. Deshalb will die Gruppe nun ihre Dividende auf 0.50 Fr. pro Titel erhöhen, zehn Rappen mehr als im Vorjahr. «Finanz und Wirtschaft» rät hinsichtlich der Lalique-Aktien weiterhin zum «Halten».

