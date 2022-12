Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

An der Schweizer Börse sowie auch an den globalen Finanzmärkten bleibt das Thema Inflation – bzw. wie die Notenbanken dagegen ankämpfen – marktbestimmend. Die Hoffnung, dass die Teuerung in den USA oder auch in Europa den Zenit schon erreicht hat, hat die Aktienkurse zuletzt steigen lassen. Ob diese Hoffnung berechtigt ist, bleibt umstritten.

In der neuen Woche werden die Anleger nicht allzu viele markttreibende Zahlen und Daten zu verarbeiten haben. Es stehen mehrheitlich Daten aus der zweiten Reihe wie beispielsweise am Montag der Detailhandelsumsatz aus der Eurozone oder die finalen US-Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor auf dem Programm.

Hierzulande richtet sich der Blick der Investoren zur Wochenmitte auf die Arbeitslosenzahlen in der Schweiz. Und vonseiten der Unternehmen wird lediglich der Elektrokomponentenhersteller Schaffner am Dienstag Zahlen publizieren, während TX Group, der FuW angehört, gleichentags ein Treffen mit Investoren durchführt.

Der FuW Swiss 50 Index schliesst am Freitag 0,18% im Plus auf 2’117,11 Punkten und der SMI 0,36% im Minus auf 11’198,13 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 28. November, bis Freitag, 2. Dezember:

1. Zur Rose 21,8% (Wochenperformance)

Die Online-Apotheke Zur Rose erhält kurz vor Weihnachten endlich mal wieder eine frohe Botschaft. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach will beim E-Rezept nun offenbar Nägel mit Köpfen machen. Mitte nächstes Jahr soll das digitale Rezept definitiv in ganz Deutschland kommen, hat er an der Digital Health Conference von Bitkom gesagt. Das ist deutlich schneller, als zuletzt aus Analystenkreisen zu hören war.

2. U-Blox 9,8%

Der Halbleiterspezialist konnte diese Woche wegen der gestiegenen Nachfrage nach Technologiewerten gewinnen – ausgelöst durch die starken Vorgaben der US-Technologiebörse Nasdaq. Technologie- und Wachstumstitel profitierten am meisten von einer weniger restriktiven Geldpolitik, heisst es. In der Vorwoche hatte das U-Blox-Management am Investorentag gute Stimmung verbreitet.



3. Richemont 6,9%

Der Luxusgüterhersteller war diese Woche Nutzniesser der zumindest vorläufigen Entspannung in China – beziehungsweise der Hoffnung, dass die Regierung die Coronamassnahmen etwas lockern könnte.

4. Molecular Partners 6,2%

Zu der Biopharmagesellschaft gab es diese Woche keine relevanten News, die den Kursanstieg erklären könnten. Anfang November hatte sie erste positive Daten zur Phase-1-Studie des Wirkstoffs MP0317 zur Behandlung von soliden Tumoren vorgelegt.

5. Meyer Burger 4,3%

Die Aktien des Solarunternehmens befinden sich seit einiger Zeit in einem Aufwärtstrend. Und dies wohl nicht zu Unrecht, wie es am Markt heisst. Denn Meyer Burger hat erst kürzlich eine Kapitalerhöhung unter Dach und Fach gebracht. Damit kann die Produktionskapazität für Solarzellen und -module ausgebaut werden. Zudem vermeldete das Thuner Unternehmen diese Woche den ersten Vertriebspartner für seine vielversprechenden Solardachziegel.

