Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt gewinnt in der abgelaufenen Woche etwas an Terrain. Der FuW Swiss 50 Index notiert 1,35% höher auf 2’223,68 Punkten, der SMI steigt 1,01% auf 11’340,78 Punkte und der SPI bewegt sich um 1,45% nach oben auf 14’856,55 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Dienstag, 11. April, bis Freitag, 14. April:

1. Dätwyler 11,6% (Wochenperformance)

UBS hat diese Woche das Kursziel für das Industrieunternehmen auf 246 von 238 Fr. erhöht und die Einstufung «Buy» bestätigt. Angesichts optimistischerer Volumenprognosen für die Autoindustrie erhöhe er seine Schätzungen zum Gewinn pro Aktie für den Industriekonzern, schreibt Analyst Sebastian Vogel. Gleichzeitig erwarte er, dass die Schwierigkeiten bei den Lieferketten ab 2024 nachlassen. Dazu kämen positive Kommentare der globalen Konkurrenz. Dies seien gute Nachrichten für Dätwyler, da das Unternehmen einen beträchtlichen Marktanteil haben sollte in seinem auf die Autoindustrie fokussierten Nischensegment. Zudem geht der Experte von einer Verbesserung der Profitabilität aus. Alles in allem erhöht er nun seine Gewinnprognosen für 2023 bis 2025 um jeweils 2%.

2. Meier Tobler 10,1%

Der Gebäudetechniker hat sich im vergangenen Jahr zum Börsenliebling entwickelt. Seine Aktien haben 135% zugelegt und waren damit die unangefochtenen Performancespitzenreiter an der Schweizer Börse. Gemäss FuW-Analyse, die letzte Woche publiziert wurde, haben CEO Roger Basler und sein Team in den vergangenen Jahren einen starken Erfolgswillen gezeigt, der auch in diesem Jahr Wirkung entfalten sollte. Es sei daher zu erwarten, dass Meier Tobler weiter zu den Lieblingen an der Börse gehören und Anlegern mit steigender Dividende Freude bereiten wird.

3. Kardex 9,4%

Zu Kardex gab es seit dem Jahresergebnis einige Meldungen zu neuen Aufträgen, aber jeweils ohne Angaben zu den Finanzen. Die Lagerlogistik ist ein Markt mit strukturellem Wachstum, da bei der Automatisierung betriebsinterner Materialflusssysteme grosser Nachholbedarf besteht.

4. Swiss Steel 6,9%

Hinter dem Kursplus bei Swiss Steel stehen Nachrichten, wonach die Stahlpreise in Europa jüngst stärker gestiegen sind als von Analysten erwartet. Das half in der abgelaufenen Woche auch Titeln wie Thyssen-Krupp, Salzgitter oder Voestalpine. Experten sehen jedoch das Risiko, dass die Stahlpreise angesichts durchwachsener Konjunkturaussichten bald schon wieder ihr Hoch erreichen und dann wieder sinken könnten.

5. Molecular Partners 6,2%

Am Freitag wurde zum Biotech-Unternehmen vermeldet, dass die letzten Entwicklungen seiner Radioliganden-Therapien am 18. April an einer Konferenz bekanntgegeben werden sollen. Ansonsten war es um Molecular Partners nachrichtentechnisch in der vergangenen Woche eher still.

