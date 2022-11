Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Nach sieben Wochen steigender Kurse ist der Schweizer Leitindex SMI in der zu Ende gehenden Woche auf einen Konsolidierungspfad eingeschwenkt. Und dieser Trend dürfte sich in der kommenden Woche fortsetzen.

Mitglieder des Fed haben in den vergangenen Tagen versucht, die Erwartungen zu reduzieren, dass das Fed im Verlauf des nächsten Jahres den Leitzins senken könnte. Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) sind weitere Zinsschritte zu erwarten.

Die kommende Woche ist eine spezielle. In den USA ist die Woche wegen des Feiertags Thanksgiving am Donnerstag verkürzt. Am Freitag danach wird der Börsenhandel vorzeitig geschlossen. Der Freitag nach Thanksgiving – besser bekannt als Black Friday – wird traditionell in den USA und auch in immer weiteren Teilen der Welt als erster richtiger Einkaufstag für die Weihnachtsgeschenke genutzt. Die Zahlen zum Black Friday geben dann einen Hinweis darauf, wie das Geschäft im Detailhandel verläuft.

Impulse vonseiten der Unternehmen bleiben dünn gesät. Denn die Bilanzsaison ist bis auf einzelne wenige Nachzügler praktisch abgeschlossen. Deshalb rücken wieder verstärkt makroökonomische Faktoren in den Fokus. So stehen diverse Vorlaufindikatoren sowohl für die USA als auch Europa auf der Agenda. Sie dürften eine weitere Abschwächung der konjunkturellen Dynamik anzeigen.

Der SMI schliesst am Freitag 1,17% im Plus auf 11’045,49 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 14. November, bis Freitag, 18. November:

1. Klingelnberg 29,6% (Wochenperformance)

Der Maschinenbauer hat am Freitag erfreuliche Halbjahreszahlen vorgelegt. Er verzeichnet weiter steigende Aufträge. Im ersten Geschäftshalbjahr per Ende September wurden 36% mehr Bestellungen als in der Vorjahresperiode hereingenommen. Auch die Vorperiode, das Halbjahr von Oktober 2021 bis März 2022, wurde leicht übertroffen. Der Umsatz betrug im jüngsten Halbjahr (per Ende September 2022) 138 Mio. €. Damit setzt sich die Erholung zügig fort. Klingelnberg hatte ja gleich zwei Rückschläge zu bewältigen, einerseits die Pandemie und anderseits die schwere Flut von Sommer 2021, die den wichtigsten Produktionsstandort im deutschen Hückeswagen zerstört hat.

2. LM Group 16,1%

Der Online-Reiseanbieter konnte im dritten Quartal fast an die Vor-Corona-Werte anknüpfen. Weil gegen zahlreiche Top-Manager Ermittlungen wegen Betrugs bei den Kurzarbeitsentschädigungen laufen, hat er am Donnerstag zahlreiche Neubesetzungen in der Führung angekündigt.

3. Wisekey 13,7%

Für 2022 rechnet die Cybersecurity-Gesellschaft mit einem Umsatz von rund 22,7 Mio. $, wie sie am Freitag mitgeteilt hat. Das entspreche einem Plus von 34% zum Vorjahr. Bereits vor einem Monat hatte sie optimistische Prognosen für das laufende Geschäftsjahr abgegeben. Seinerzeit hiess es, der Umsatz der Gruppe werde um 10% auf 24,5 Mio. $ steigen – vor allem dank der Halbleiter für das Internet der Dinge. Laut Wisekey wird sich dieser Trend voraussichtlich auch im Jahr 2023 fortsetzen.

4. Accelleron 6,5%

Der Anbieter von Turboladern für Grossmotoren hat die ersten Geschäftszahlen seit dem Börsengang veröffentlicht. Er verzeichnet eine anhaltend gute Nachfrage und erhöht deshalb die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022. Zudem sei das Momentum in den relevanten Märkten weiterhin positiv.

5. Hochdorf 5,4%

Das Milchverarbeitungsunternehmen hat einen neuen Finanzchef gefunden , wie es diese Woche bekannt gegeben hat. Thomas Freiburghaus übernimmt per 1. Mai 2023 «oder früher» die Aufgaben von Interims-CEO Gerhard Mahrle. Freiburghaus stösst von der deutschen Tochter des Ostschweizer Zugbauers Stadler zu Hochdorf. Dort war er Geschäftsführer und CFO. Er sei ein «erfahrener Allrounder» mit breitem Finanzwissen in der produzierenden Industrie, so Hochdorf. Zudem sei er «bestens vertraut mit der strategischen Neuausrichtung von Unternehmen».

