Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt verliert in der abgelaufenen Woche etwas an Boden. Der FuW Swiss 50 Index notiert 0,96% tiefer auf 2218,05 Punkten, der SMI sinkt 0,66% auf 11’181,77 Punkte, und der SPI bewegt sich um 0,72% nach unten auf 14’386,11 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 20. Februar, bis Freitag, 24. Februar:

1. Meier Tobler 9,1% (Wochenperformance)

Der Bauzulieferer hat es diese Woche erneut in diese Auswahl geschafft. Am Montag hat Research Partners das Rating von «Verkaufen» auf «Halten» hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 39 Fr. erhöht. Der Klimatechnikspezialist habe die guten Marktbedingungen genutzt und Umsatz, Gewinn sowie Marktanteile deutlich gesteigert, schreibt Analyst Urs Emminger. Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 hätten seine Erwartungen übertroffen. Zudem sei der Ausblick für die nächsten Jahre zuversichtlich.

2. Kuros Biosciences 9,1%

Das Biotech-Unternehmen sorgt derzeit mit dem Knochentransplantationsprodukt MagnetOs für Aufmerksamkeit. So seien wissenschaftliche Daten aus einer osteoimmunologischen Studie in zwei Fachorganen publiziert worden, hat es am Dienstag mitgeteilt. Sie würden die Wirksamkeit von MagnetOs unterstreichen. Das Knochentransplantat ist bereits zugelassen und hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 über 8 Mio. Fr. zum Umsatz von Kuros beigesteuert.



3. Schindler PS 6,3%

Der Lift- und Fahrtreppenhersteller hat am Mittwoch für 2022 einen stagnierenden Umsatz und einen einbrechenden Reingewinn gemeldet – doch für 2023 ist Besserung in Sicht. FuW erwartet im laufenden Jahr fürs Erste weiterhin 6.33 Fr. Gewinn pro Aktie, erhöht aber das Rating von «Verkaufen» auf «Halten», weil die Vielzahl ergriffener Massnahmen zur Profitabilitätsverbesserung Wirkung zu zeigen beginnt.

4. Newron Pharma 5,6%

Wie in der Vorwoche ist das Biotech-Unternehmen auch dieses Mal wieder bei den fünf Gewinneraktien vertreten. Das Kursfeuerwerk – ausgelöst durch eine Phase-II-Studie, in der die Wirksamkeit des Newron-Wirstoffs Evenamide in der Behandlung von Schizophrenie-Patienten nachgewiesen wurde – machte am Dienstag und Mittwoch jedoch eine Pause. Händler berichteten von ersten Gewinnmitnahmen. Denn eine positive Phase-II-Studie sei keine Garantie für einen endgültigen Erfolg. «Investitionen in kleine Pharmagesellschaften bleiben eine Wette im Stil eines Optionenkaufs», so ein Börsianer. Auf Wochensicht sind die Aktien trotzdem deutlich im Plus.

5. Zehnder 4,8%

Die Aktien des Heizungs- und Lüftungsspezialisten waren in den letzten Tagen gefragt. Impulse gehen von einer Unternehmensstudie aus dem Hause Vontobel aus. Darin stuft Autor Bernd Pomrehn die Zehnder-Valoren mit einem Kursziel von 90 (75) Fr. von «Hold» auf «Buy» herauf. Wie der Analyst schreibt, hat das Unternehmen den Beweis erbracht, dass es schneller als die zugrundeliegenden Märkte wachsen kann. Ausserdem begrüsst er die Fortschritte bei den Margen und bei der Cashflowgenerierung. Berufskollege Martin Flückiger von Kepler Cheuvreux bekräftigt im Vorfeld der Jahresergebnisveröffentlichung am kommenden Mittwoch seine Kaufempfehlung. Mit 89 Fr. liegt sein Kursziel nur unwesentlich unter dem des Vontobel-Analysten.



Fehler gefunden?Jetzt melden.