Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Was für einen Unterschied eine Börsenwoche machen kann. Nur wenige Tage, nachdem Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell die Hoffnungen auf einen schnellen Kurswechsel zunichte gemacht hatten, belebten in dieser Woche schwächer als erwartet ausgefallene US-Konsumentenpreise das Narrativ vom Inflationsgipfel wieder. Die euphorische Marktreaktion könnte denn auch «Fomo» bestärken, also die Angst der Investoren, die nächste Welle nach oben zu verpassen.

Auch die Zwischenwahlen in den USA, die Midterms, sorgten zu Wochenbeginn zunächst für höhere Notierungen – bis sich abzeichnete, dass die von vielen Marktteilnehmern propagierte «rote Welle» der Republikaner ausblieb. Historisch spricht trotzdem einiges für steigende Kurse: In der Vergangenheit hat der S&P 500 Index in den zwölf Monaten nach den Midterms im Schnitt deutlich stärker performt als in den zwölf Monaten davor.

Schützenhilfe für die Märkte gab es zuletzt auch aus China, wo die Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas gelockert hat. China dürfte auch in der kommenden Woche neben den USA eine wichtige Rolle für die Finanzmärkte spielen. Für beide werden Daten zur Industrieproduktion und den Detailhandelsumsätzen veröffentlicht.

Hierzulande nähert sich die Berichtssaison derweil ihrem Ende. Mit Sonova und Alcon stehen allerdings noch zwei Blue Chips an. Auch aus den hinteren Reihen melden sich noch ein paar Unternehmen wie der Börsenneuling Accelleron, Ypsomed oder auch der Versicherer Baloise zu Wort.

Der SMI schliesst am Freitag 0,06% im Plus auf 11’127,15 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 7. November bis Freitag, 11. November:

1. VAT Group 32,6% (Wochenperformance)

Die im Laufe des Jahres über weite Strecken mehrheitlich verkauften Aktien des Vakuumventilherstellers werden wieder ins Depot geholt. Der allgemeine Anstieg der Technologiewerte sei eine Erklärung dafür, meinen Börsianer. Hinzu komme nun ein Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Der zuständige Analyst denkt, dass der Abschwung im Sektor – die Rückkehr zu einer positiven Ertragsdynamik bei VAT sei erst ab Mitte 2024 zu erwarten – dennoch zunehmend vom Aktienkurs reflektiert werde. Der faire Wert der Papiere wird von der ZKB auf 260 Fr. veranschlagt – was ein Aufwärtspotential von 10% ergibt. Wenig überraschend lautet das Votum daher «Übergewichten». Zudem waren VAT diese Woche zusammen mit anderen Wachstums- und Technologietiteln nach der Bekanntgabe der gesunkenen US-Inflation sehr gefragt.

2. Zur Rose 32,6%

Der Aktienkurs der Online-Apotheke legte diese Woche zu. Und dies, obwohl die US-Bank Citigroup das Rating für die Aktie auf «Sell» und das Kursziel auf 23 von 30 Fr. gesetzt hat. Der zuständige Analyst erwartet, dass das E-Rezept in Deutschland verpflichtend und flächendeckend erst ab 2024 kommt – und nicht wie angekündigt ab 2023. Die grosse Unsicherheit dürfte aus seiner Sicht weiterhin die Aktienkurse von Zur Rose und Konkurrent Shop Apotheke belasten, wobei Zur Rose angesichts einer ausgereizten Bilanz besonders verwundbar sei. Kurse wie noch im Frühjahr 2021 bei über 500 Fr. wirken ohnehin längst wie ein ferner Traum. Damals hatte die Hoffnung auf eine baldige Einführung des E-Rezepts für ein wahres Kursfeuerwerk gesorgt.



3. AMS Osram 28,8%

Die starke Erholungsbewegung von vorletzter Woche setzte sich für die Titel des österreichischen Technologiekonzerns auch an den vergangenen fünf Börsentagen fort. Auch AMS Osram bekamen nach der Bekanntgabe der niedrigeren US-Inflationsrate am Donnerstag nochmals ordentlich Schub.

4. Comet 23,6%

Die Aktien des Technologieunternehmens aus Wünnewil-Flamatt FR profitierten diese Woche ebenfalls von den Kurssprüngen an den Börsen, die durch die gesunkenen Inflationszahlen in den USA ausgelöst wurden. Zudem lädt Comet am kommenden Mittwoch zum Kapitalmarkttag.

5. Straumann 23,0%

Seit der Bekanntgabe der Quartalszahlen vorletzte Woche gab es keine nennenswerten Neuigkeiten mehr von dem Dentalunternehmen. Doch wie bei den anderen Wachstumswerten VAT und AMS Osram schossen auch Straumann nach der Veröffentlichung der US-Teuerungsrate am Donnerstag prozentual zweistellig in die Höhe.

