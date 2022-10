Wochenrückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW

Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Wie bereits in den vergangenen Tagen wird der Fokus der Investoren auch in der kommenden Woche auf die Entwicklung der Inflation und entsprechend auf die Notenbanken und ihre Zinsabsichten gerichtet bleiben. Darüber hinaus läuft die Berichtssaison zum dritten Quartal an, wobei einerseits die Aussagen zu einer möglichen Abschwächung der Nachfrage – Stichwort Rezession – von übergeordnetem Interesse sind und andererseits Hinweise auf die Preissetzungsmacht wegen der steigenden Preise. Als Erste werden in der Schweiz Givaudan, Bossard und Bystronic über den Geschäftsverlauf im dritten Quartal berichten. Credit Suisse-Ökonomen gehen in diesem Zusammenhang davon aus, dass im Zuge des anhaltenden Konjunkturabschwungs grössere Gewinnenttäuschungen unvermeidlich seien. Die Gewinnprognosen der Analysten erschienen zu optimistisch und spiegelten das turbulentere Wirtschaftsumfeld nach wie vor nicht.

Der SMI schliesst am Freitag 0,79% im Minus auf 10’308,57 Punkten.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 3. Oktober, bis Freitag, 7. Oktober:

1. Talenthouse 20,8% (Wochenperformance)

Die Plattform für die Kreativwirtschaft kam letzte Woche an der Börse unter die Räder, weil nach einem verlustreichen ersten Halbjahr sogar die Pleite drohen könnte. Der Aktienkurs konnte sich zum Wochenschluss trotzdem etwas erholen – ganz zur Verwunderung vom FuW-Praktikus, der «sicher die Finger von Talenthouse» lässt. Andere Anleger scheuten das Risiko offenbar auch diese Woche nicht.

2. Gurit 12,4%

Das Inflationsreduktionsgesetz, das Anfang August in den USA verabschiedet wurde, und andere Förderungsprogramme versprechen umfangreiche Investitionen in die Modernisierung der Energieversorgung. Als Zulieferer für den Windenergiemarkt könnte auch Gurit davon profitieren. Im FuW-Risk-Portofolio wird zudem die Gurit-Position erhöht.

3. Credit Suisse 11,8%

Die Aktien der krisengeplagten Grossbank legten diese Woche eine regelrechte Achterbahnfahrt hin. Am Ende reichte es unterm Strich für ein Kursplus. Für Vertrauen bei den Anlegern sorgte unter anderem eine Hochstufung aus Bewertungsgründen durch JPMorgan auf «Neutral» von «Underweight» und die Ankündigung der CS über einen milliardenschweren Anleihenrückkauf.

4. Relief Therapeutics 10,4%

Wie das Biotech-Unternehmen am Donnerstag mitteilte, wurde eine Vertriebspartnerschaft in den USA für das Mittel PKU Golike abgeschlossen. Die Arznei wird zur Behandlung der Stoffwechselstörung Phenylketonurie (PKU) eingesetzt. Seit 2019 werde sie bereits in der EU vermarktet, so Relief.



5. Meyer Burger 7,0%

Die Aktien der Solartechnikgruppe bekamen am Donnerstag mit der Aussicht auf gute Geschäftschancen in China Auftrieb. Analysten verweisen auf Berichte, wonach die chinesische Regierung in der Stromproduktion noch stärker auf die Solarenergie setzen will. China habe die Ziele zur Solarstromproduktion für 2025 auf 874 Gigawatt von bislang 649 Gigawatt deutlich erhöht, heisst es. Im Jahr 2021 belief sich die Stromproduktion aus Sonnenkraft auf 103 Gigawatt. Das biete für Meyer Burger und ihre PV-Module positive Perspektiven.

