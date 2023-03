Rückblick – Fünf Gewinneraktien der Woche «Finanz und Wirtschaft» zeigt fünf Titel aus dem SPI, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt haben. FuW



Fünf Schweizer Titel haben diese Woche besonders gut performt. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt hat eine bewegte Woche hinter sich. Der FuW Swiss 50 Index notiert 0,48% tiefer auf 2’156,67 Punkten, der SMI sinkt 0,02% auf 10’762,90 Punkte und der SPI bewegt sich um 0,76% nach oben auf 14’095,91 Punkte.

Die folgenden Titel aus dem SPI gehören zu den FuW-Gewinnern der Woche vom Montag, 13. März, bis Freitag, 17. März:



1. VAT Group 7,7% (Wochenperformance)

Dass die Aktien des Vakuumventilherstellers diese Woche gestiegen sind, dürfte vor allem daran liegen, dass Technologie- und Wachstumswerte im Allgemeinen wegen Zinshoffnungen gefragt gewesen sind. Sie sind den Vorgaben der US-Technologiebörse Nasdaq gefolgt. Als günstig gehen die Titel auf dem jetzigen Niveau allerdings nicht mehr durch. FuW erachtet sie alles in allem aber noch als fair bewertet und und räumt ihnen auf Zwölfmonatssicht gute Chancen auf weitere Kursgewinne ein.

2. Givaudan 6,8%

Für die Aktien des Aromen- und Riechstoffproduzenten ging es diese Woche aufwärts. Als Kaufgrund wird neben der defensiven Stärke auch das Minus von über 40% im Vorjahr ins Feld geführt. Viele Analysten erachten die Papiere mittlerweile als deutlich zu tief bewertet – auch wenn das im Januar 2022 erreichte Hoch von über 4800 Fr. kaum so schnell wieder in Reichweite kommen dürfte. Dass der Konzern aus Genf neben den drei anderen grossen Playern der globalen Duftstoffbranche – wie vorletzte Woche bekannt wurde – von Untersuchungen zu möglichen Preisabsprachen betroffen ist, scheint die Börsianer derzeit wenig zu interessieren. Zum einen gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Zum anderen ist unklar, was ein allfälliger Schuldspruch für Givaudan genau bedeuten würde. Auch könnte es Jahre dauern, bis es zu einem Gerichtsurteil kommt.

3. Inficon 5,1%

UBS hat am Mittwoch das Kursziel für die Titel des Messtechnikunternehmens auf 1100 von 1010 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Buy» bestätigt. Inficon könnte die Halbleiterkrise zwar auch spüren, weshalb 2023 wohl zu einem Übergangsjahr werde, meint Analyst Joern Iffert. Er rechnet aber mit einem weniger starken Umsatzrückgang im laufenden Jahr als bislang, weshalb er die Gewinnschätzung für 2023 und 2024 um bis zu einem Fünftel erhöht habe. Zudem habe das Unternehmen mittelfristig gute Perspektiven.



4. Tecan 4,8%

Tecan ist 2022 auch ohne Corona-Booster weiter gewachsen, wie den kürzlich publizierten Jahreszahlen zu entnehmen ist. Das Ziel von mehr als 1 Mrd. Fr. Umsatz ist erreicht. Den Aktionären stellt der Labordienstleister eine erhöhte Dividende in Aussicht. Gemäss FuW werden die Aktien an der Börse das Allzeithoch von 584 Fr. nicht so rasch wieder erreichen. Die Wahrscheinlichkeit, mit Tecan weiterhin den Gesamtmarkt zu übertreffen, sei jedoch gross.

5. Nestlé 3,7%

Relevante Neuigkeiten vom Nahrungsmittelkonzern gab es in der vergangenen Woche nicht. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten dürften die Erklärung dafür sein, dass Nestlé Zulauf hatten. Die defensiven Aktien werden nicht zum ersten Mal von Anlegern als sicherer Hafen in unsteten Zeiten gesehen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.